Aplicația le permite să afle unde se află un anumit mormânt și să urmeze traseul până la acesta, direct de pe telefonul mobil, a anunțat într-un mesaj pe Facebook Primăria Municipiului Brașov.

Sistemul este funcțional și poate fi accesat prin intermediul panourilor interactive și al codurilor QR amplasate în cimitir. Astfel, aparținătorii nu mai trebuie să caute printre alei pentru a găsi locul de veci pe care îl vizitează.

Noua facilitate este destinată în special persoanelor care ajung mai rar la cimitir sau care întâmpină dificultăți în identificarea mormintelor.

Potrivit reprezentanților Cimitirului Municipal Brașov, platforma face parte din procesul de modernizare a serviciilor oferite cetățenilor și urmărește să le ușureze vizitele.