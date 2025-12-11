Instagram introduce o funcție nouă. Ce beneficii aduce pentru utilizatori

Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afişate în feed de algoritmul platformei.

Pentru prima oară, utilizatorii Instagram au posibilitatea de a controla parţial algoritmul care personalizează feed-ul de conţinut.

„Pe măsură ce interesele tale evoluează în timp, dorim să-ţi oferim modalităţi mai semnificative de a controla ceea ce vezi. Cu ajutorul AI-ului, poţi acum să vezi şi să personalizezi mai uşor subiectele care îţi compun feed-ul, făcând ca recomandările să fie şi mai potrivite preferinţelor tale”, scrie Instagram pe blogul companiei.

În colţul din dreapta sus al ecranului va exista un nou buton, intitulat Your Algorithm. Acesta le permite utilizatorilor să:

· Vadă subiectele de care algoritmul crede că sunt interesaţi;

· Adauge sau să elimine subiecte;

· Partajeze configurările făcute cu prietenii.

Pentru început, opţiunea este disponibilă doar pentru secţiunea Reels şi doar în Statele Unite, dar aceasta va fi extinsă şi pentru celelalte secţiuni ale platformei şi oferită şi în alte ţări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













