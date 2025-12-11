Instagram introduce o funcție nouă. Ce beneficii aduce pentru utilizatori

iLikeIT
11-12-2025 | 08:04
Instagram
Shutterstock

Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afişate în feed de algoritmul platformei.

autor
Mihaela Ivăncică

Pentru prima oară, utilizatorii Instagram au posibilitatea de a controla parţial algoritmul care personalizează feed-ul de conţinut.

„Pe măsură ce interesele tale evoluează în timp, dorim să-ţi oferim modalităţi mai semnificative de a controla ceea ce vezi. Cu ajutorul AI-ului, poţi acum să vezi şi să personalizezi mai uşor subiectele care îţi compun feed-ul, făcând ca recomandările să fie şi mai potrivite preferinţelor tale”, scrie Instagram pe blogul companiei.

În colţul din dreapta sus al ecranului va exista un nou buton, intitulat Your Algorithm. Acesta le permite utilizatorilor să:

· Vadă subiectele de care algoritmul crede că sunt interesaţi;

Citește și
ilikeit
Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat. ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri

· Adauge sau să elimine subiecte;

· Partajeze configurările făcute cu prietenii.

Pentru început, opţiunea este disponibilă doar pentru secţiunea Reels şi doar în Statele Unite, dar aceasta va fi extinsă şi pentru celelalte secţiuni ale platformei şi oferită şi în alte ţări.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: News.ro

Etichete: instagram,

Dată publicare: 11-12-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Este oficial. Primul stat din lume care a interzis rețelele sociale până la vârsta de 16 ani
Stiri externe
Este oficial. Primul stat din lume care a interzis rețelele sociale până la vârsta de 16 ani

Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, Alphabet, deschide o filă nouă YouTube și Meta, deschide o filă nouă Instagram și Facebook începând cu miezul nopții.

Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat. ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri
iLikeIT
Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat. ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri

Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante.

Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au apărut ofical pe Instagram, după ce cântăreața a publicat o serie de fotografii și videoclipuri din călătoria lor în Japonia.

Țara care a început ștergerea conturilor de Instagram și Facebook. Este vizată o anume categorie a populației
Stiri actuale
Țara care a început ștergerea conturilor de Instagram și Facebook. Este vizată o anume categorie a populației

Gigantul tehnologic american Meta a anunțat joi că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads și Facebook.

Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Actrița Vanessa Hudgens din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă pentru a doua oară.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28