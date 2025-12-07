Katy Perry a postat fotografii cu Justin Trudeau din Japonia. Fostul premier al Canadei o însoțește în turneu | GALERIE FOTO

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au apărut ofical pe Instagram, după ce cântăreața a publicat o serie de fotografii și videoclipuri din călătoria lor în Japonia.

autor
Lorena Mihăilă

Într-una dintre imagini, Perry și Trudeau apar zâmbind într-un selfie. Într-un alt videoclip, cei doi sunt filmați încercând sushi.

Nici Perry, nici Trudeau nu au comentat public relația lor. Însă speculațiile au crescut în ultimele luni, după apariția mai multor fotografii cu cei doi împreună, scrie BBC.

Trudeau a fost văzut la un concert al lui Perry mai devreme în acest an, alimentând zvonurile despre o posibilă relație cu artista pop.

Perry se afla în Japonia în cadrul turneului ei global „Lifetimes Tour”. Artista de 41 de ani apostat pe Instagram fotografiile cu mesajul: „Turneu în Tokyo și multe altele”

La începutul acestei săptămâni, Trudeau, 53 de ani, a redistribuit și o fotografie cu ei doi alături de fostul prim-ministru al Japoniei, Fumio Kishida, și soția acestuia, Yuko.

 „Mă bucur să te revăd, [Fumio Kishida]. Eu și Katy ne-am bucurat mult să avem ocazia să stăm de vorbă cu tine și cu Yuko. Mulțumesc, Fumio, pentru prietenia ta și pentru angajamentul tău constant față de ordinea internațională bazată pe reguli și față de un viitor mai bun pentru toată lumea.”

Katy Perry şi Justin Trudeau ţinându-se de mână

Luna trecută, cei doi păreau să își confirme relația după ce au fost fotografiați ținându-se de mână la un eveniment din Paris.

Site-ul de știri mondene TMZ a publicat fotografii și filmări cu cei doi mergând mână în mână înainte de a urca într-o mașină. Trudeau a fost văzut ajutând-o pe cântăreață să intre pe bancheta din spate în timp ce fotograții îi strigau.

Apariția din Paris a coincis cu aniversarea de 41 de ani a lui Perry și părea să marcheze prima lor ieșire publică în calitate de cuplu.

În timpul unui concert recent la Londra, Perry a părut să facă aluzie la statutul ei sentimental.

După ce un fan i-a cerut mâna din public, artista a glumit: „Aș fi vrut să mă fi întrebat acum 48 de ore.” Gluma a venit la doar câteva zile după ce primele fotografii cu ea și Trudeau au apărut online.

Perry a avut anterior o relație de lungă durată cu actorul Orlando Bloom. Cei doi, care au fost împreună un deceniu și au o fiică, s-au despărțit în această vară.

Trudeau, care a fost prim-ministru al Canadei între 2015 și 2025, a fost căsătorit anterior cu Sophie Grégoire timp de 18 ani, înainte ca cei doi să se despartă în vara anului 2023. Ei au trei copii împreună.

Sursa: BBC

Etichete: justin trudeau, relatie, katty perry,

Dată publicare: 07-12-2025 18:39

