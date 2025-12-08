Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat. ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri

iLikeIT
08-12-2025 | 09:48
×
Codul embed a fost copiat

Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante.

autor
Marian Andrei

Ne uităm la câteva dintre cele mai descărcate aplicații din 2025; topul rămâne aproape neschimbat. Avem ChatGPT, de exemplu, pe locul trei, alături de TikTok și Instagram.

Mai interesant este că, dacă analizăm două dintre cele mai populare magazine de aplicații pentru telefoane mobile, tablete, televizoare, dar și computere, observăm următoarele: în Google Play, topul celor mai bune aplicații, cărți și jocuri din 2025 – realizat de Google – include cele mai reușite aplicații care „trebuie neapărat încercate”.

Una dintre aceste aplicații este Focus Friend, creată de Hank Green. Hank Green a realizat o aplicație care te ajută să rămâi concentrat pentru perioade lungi de timp asupra activităților pe care vrei să le finalizezi.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Citește și
ilikeit
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, social media, aplicatii,

Dată publicare: 08-12-2025 09:40

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Cum analizează Spotify și Apple Music preferințele muzicale ale fiecărui utilizator. Detalii la iLikeIT
iLikeIT
Cum analizează Spotify și Apple Music preferințele muzicale ale fiecărui utilizator. Detalii la iLikeIT

Dacă ne uităm la aplicații precum aplicații Spotify sau Apple Music, vedem că avem aceste notificări speciale, sau secțiuni speciale numite „wrapped”, „recap” sau „replay”.

Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT
iLikeIT
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT

În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.

Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28