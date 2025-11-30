Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Actrița Vanessa Hudgens din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă pentru a doua oară.

Ea a făcut anunțul sâmbătă, 29 noiembrie, pe Instagram, unde a postat o fotografie din spital, întinsă în pat și ținându-l de mână pe Cole Tucker, soțul ei, scrie People.

„Ei bine… am reușit. Am mai avut un bebe!!!” a scris ea. „Nașterea este o experiență cu adevărat intensă. Toată admirația pentru mame — este incredibil ce poate face corpul nostru”.

Mai multe celebrități, printre care Zoey Deutch și Mario Lopez, i-au transmis mesaje de felicitare în comentarii.

Actrița și fostul jucător profesionist de baseball, în vârstă de 29 de ani, anunțaseră sarcina pe 12 iulie, la aproape un an după nașterea primului lor copil.

Hudgens a împărtășit atunci vestea printr-o serie de fotografii în care ea și Tucker zâmbeau mândri, evidențiindu-i burtica de gravidă. În mai multe imagini, cei doi arătau spre abdomenul actriței, râzând și bucurându-se împreună.

„Runda a doua!!!!”, a scris Hudgens în descriere.

