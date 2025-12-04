Țara care a început ștergerea conturilor de Instagram și Facebook. Este vizată o anume categorie a populației

Gigantul tehnologic american Meta a anunțat joi că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads și Facebook.

Operațiunile au început înainte de intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a legii prin care Australia interzice rețelele sociale pentru acești minori, informează AFP, preluat de Agerpres.

Australia devine prima țară din lume care interzice rețelele sociale pentru minori sub 16 ani.

„Conformarea va fi un proces continuu în mai multe etape”

„Punem totul în aplicare pentru a suprima înainte de 10 decembrie toate conturile unor utilizatori pe care noi îi estimăm ca având vârste sub 16 ani, însă conformarea cu legea va fi un proces continuu în mai multe etape", a declarat un purtător de cuvânt al grupului.

El a precizat că aceiași utilizatori se pot în continuare înregistra și descărca istoricul lor online.

„Înainte să împliniți 16 ani, noi vă vom informa că veți fi în curând autorizați să redobândiți accesul la aceste platforme și conținuturile voastre vor fi restabilite așa cum le-ați lăsat", a adăugat grupul.

Meta cere ca magazinele de aplicații să verifice vârsta

Meta a cerut ca mai degrabă magazinele de aplicații (precum App Store sau Google Play Store) să fie declarate responsabile pentru verificarea vârstei utilizatorilor, și nu rețelele sociale. Ceea ce „ar evita ca adolescenții să fie nevoiți să-și verifice vârsta de mai multe ori pe diferite aplicații", susține societatea.

YouTube: interdicția este „hazardată”

Gigantul de streaming video YouTube a calificat miercuri drept „hazardată" interzicerea iminentă a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani în Australia, o premieră mondială apărată de guvernul de la Canberra, care vede în această interdicție un scut în fața algoritmilor „prădători".

YouTube a dat asigurări că toți utilizatorii săi cu vârste sub 16 ani vor fi automat excluși pe 10 decembrie. El va determina cine este vizat, bazându-se pe vârstele indicate de internauți pe conturile lor Google, ce servesc la conectarea pe YouTube.

Amenzi de 28 de milioane euro pentru operatorii care încalcă legea

Guvernul australian a recunoscut că interdicția va fi departe de a fi perfectă la început și că unii utilizatori minori se vor strecura prin „ochiurile plasei" înainte ca sistemul să fie ameliorat.

Operatorii care încalcă regulile se vor expune unor amenzi de aproape 50 de milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro) dacă nu vor demonstra „progrese rezonabile" pentru a se conforma. Însă acest concept nu a fost explicat în mod clar de autorități.

Premierul Albanese: „Platforme de presiune socială, vectori de anxietate”

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a calificat rețelele sociale drept „platforme de presiune socială, vectori de anxietate, un instrument pentru escroci și, mai rău, pentru prădătorii online".

Măsura din Australia reprezintă cea mai restrictivă legislație din lume privind accesul minorilor la rețelele sociale și ar putea deveni un model pentru alte țări care se confruntă cu îngrijorări similare privind impactul social media asupra sănătății mentale a adolescenților, deși criticii avertizează că implementarea practică va fi dificilă și că unii tineri vor găsi modalități de a ocoli restricțiile.

