Industria jocurilor video din România depășește 340 de milioane de euro. Ce co-producții mari sunt dezvoltate la noi în țară

Peste 340 de milioane de euro, atât valorează industria dezvoltatoare de jocuri video din România.

Industria de game development din România rămâne una dinamică și variată, reunind în prezent 206 studiouri active, potrivit unui raport RGDA.

Alături de noi a fost Cătălin Butnariu, reprezentant al Asociației Producătorilor de Jocuri Video din România (Romania Game Developer Association).

Cătălin Butnariu: România este și a fost de ceva timp un hub regional al acestei industrii de dezvoltare a jocurilor video. Ne bucurăm că în 2024 raportul arată că industria a revenit pe creștere după o perioadă mai dificilă, pe fondul dificultăților din industria mondială de jocuri și mai general în IT. În 2024 am văzut o expansiune inclusiv în zona studiourilor independente, dar și a studiourilor mari care sunt prezente aici.

Ce jocuri video sunt realizate în România

Cătălin Butnariu: În România avem companii foarte cunoscute, cum ar fi Electronic Art, Ubisoft sau Gameloft, despre care putem spune că au fost pilonii industriei din România de peste 20 de ani, și la noi sunt dezvoltate co-producții importante precum FC, Assassin’s Creed, Fancom sau Dune Awakening. Harta noastră arată unde sunt localizate companiile, studiourile care produc jocuri în România. Majoritatea industriei este concentrată în București, Cluj este al doilea mare centru, și apoi avem diverse locuri din țară.

Marian Andrei: Sunt multe discuții despre a-i învăța pe cei tineri să lucreze sau să se pregătească pentru această industrie care caută specialiști.

Cătălin Butnariu: În general ce observăm este o anumită efervescență în zona de indie, în zona de startup-uri, și inclusiv în zona de educație. RGDA susține mai multe inițiative pe partea educațională, sunt diverse programe de master la universități din toată țara care ajută studenții să dezvolte abilități în această zonă, există nu de mult timp și o facultate privată care oferă cursuri de game-development. Inclusiv la liceu, RGDA a susținut elaborarea unei programe de materie de opțional.

Marian Andrei: Cum arată România față de țările din zonă?

Cătălin Butnariu: După numărul de angajați suntem pe locul 6 în Europa. Suntem încă în spatele unor țări ca Polonia, care este un centrul foarte mare unde se pune accent pe original IP, deci pe creații originale.

