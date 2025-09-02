Creatori români de jocuri video atrag investiții din străinătate. Industria și-a triplat valoarea în ultimii zece ani

02-09-2025 | 20:28
joc video

Industria românească de jocuri video a cunoscut o expansiune spectaculoasă: în zece ani și-a triplat valoarea și a ajuns la aproape 350 de milioane de euro.

Ciprian Pârvu

Tot mai multe studiouri independente își spun povestea prin jocuri originale, unele inspirate chiar din realitatea cotidiană, iar piața lor câștigă vizibil teren.

Pentru Dragoș Matkovski din Brașov pasiunea pentru jocurile video a devenit profesie. A creat un joc despre o fată care își retrăiește copilăria prin muzică, iar ideea i-a adus o investiție americană de 160.000 de euro.

Dragoș Matkovski, directorul unui studio de jocuri:Am avut norocul să atrag atenția unor publisheri, unor investitori, practic, în domeniul jocurilor video, care s-au arătat interesați de acest proiect.”

Lucrând doar cu prietena lui, Mihai Basalic a lansat un joc de supraviețuire și mister, inspirat din atmosfera blocurilor comuniste din Galați.

instructor de pilates
Apar meserii noi în catalogul COR, precum instructorul de pilates și îngrijitorul de câini

Mihai Basalic, fondatorul unui studio de jocuri: „Tu ești un inginer, te cheamă Ștefan, ești obosit, vii de la lucru, ajungi la tine în cartier... niște lucruri nu sunt așa cum ar trebui să fie...”

Povestea este rezervată mai departe jucătorilor – aproximativ 1.400, care au adus venituri de 13.000 de dolari într-un an.

Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România arată că studiourile independente au ajuns la o cotă de 12% pe piață, generând peste 41 de milioane de euro din încasări.

Andreea Per, director executiv al RGDA: „Devine la îndemâna aproape oricui posibilitatea de a dezvolta un joc odată ce ideea există. Ne ajută foarte mult tehnologia, bineînțeles, dar cel mai important lucru este, într-adevăr, creativitatea.”

Un tânăr român stabilit în Marea Britanie mizează pe casa bunicilor și pe peisajele copilăriei din Hunedoara pentru a atrage jucători. În creația lui, o fată explorează un sat tradițional românesc alături de câinele ei credincios.

Filmul de prezentare al jocului are deja mii de vizualizări.

China a înregistrat progrese în primul său studiu clinic dedicat tehnologiei care permite controlul dispozitivelor externe prin semnale transmise direct din creier, devenind astfel al doilea stat din lume, după SUA, care atinge această etapă.

 

