OpenAI testează un serviciu care anticipează informațiile înainte ca utilizatorul să le ceară. Detalii la iLikeIT

OpenAI testează un nou serviciu care promite să învețe din obiceiurile noastre și să ne aducă informațiile de care avem nevoie, înainte să apucăm să le cerem.

Sunt câteva lucruri interesante pe care le învățăm din acest serviciu, De exemplu, Open AI vrea să te țină cât mai mult în aplicație.

Aplicația funcționează în acest moment într-un stil reactiv: pui întrebarea, iar Chat GPT îți dă răspunsul. Însă, de această dată, cei de la Open AI vor ca tu să te trezești dimineața cu întrebări sau cu răspunsuri directe date de inteligența artificială fără să mai ceri altceva. Acest serviciu se numește Pulse.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

