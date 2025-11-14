iLikeIT: Mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare în biblioteci publice

iLikeIT
14-11-2025 | 09:10
×
Codul embed a fost copiat

Aproape 4 mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare, chiar în bibliotecile din localitățile lor - acolo unde tehnologia nu ajunge mereu prima.

autor
Știrile PRO TV

Iar cu ce au învățat, au început să rezolve probleme din comunitate.

Câteva dintre proiecte vor fi prezentate la Universitatea Politehnică București. Detalii la „iLikeIT”.

Camelia Crișan, fundația Progres: ”Copii au învățat să programeze în bibliotecile publice. Atâtea câte au mai rămas în România, ele sunt coduse de niște bibliotecari extraordinari. Copii petrec aproape doi ani în grupuri la bilbiotecă. După acești doi ani în care învață programare și robotică, participă la competiții regionale.

Cei care ocupă locurile 1 și 2 primesc ca premiu o excursie bazată pe muncă la Târgul Național de Știință”.

Citește și
carte de identitate electronica
iLikeIT: Noua aplicație a MAI permite citirea adresei din buletinele electronice: se numește „Ro CEI Reader”

Mai multe detalii în video atașat. 

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, copii, programare,

Dată publicare: 14-11-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
iLikeIT: Noua aplicație a MAI permite citirea adresei din buletinele electronice: se numește „Ro CEI Reader”
iLikeIT
iLikeIT: Noua aplicație a MAI permite citirea adresei din buletinele electronice: se numește „Ro CEI Reader”

Adresa din noile buletine poate fi citită de o aplicație specială, dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Cum funcționează, vedem la iLikeIT.

 

Robotul violoncelist poate fi admirat la București. Ce alte surprize au pregătit organizatorii GoTech World 2025
iLikeIT
Robotul violoncelist poate fi admirat la București. Ce alte surprize au pregătit organizatorii GoTech World 2025

Inteligența artificială își face prezența tot mai simțită în viața noastră și ne uimește tot mai mult de la o zi la alta.

Comercianții au început să bage termenul de Inteligență Artificială în orice vând. Exemple deloc inteligente
iLikeIT
Comercianții au început să bage termenul de Inteligență Artificială în orice vând. Exemple deloc inteligente

Ca să atragă vânzări, tot mai multe companii se laudă că produsele lor folosesc inteligența artificială. Doar că, în realitate, multe dintre ele nu sunt deloc inteligente. Unele nici măcar nu sunt conectate.

 

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28