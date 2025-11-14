iLikeIT: Mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare în biblioteci publice

Aproape 4 mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare, chiar în bibliotecile din localitățile lor - acolo unde tehnologia nu ajunge mereu prima.

Iar cu ce au învățat, au început să rezolve probleme din comunitate.

Câteva dintre proiecte vor fi prezentate la Universitatea Politehnică București. Detalii la „iLikeIT”.

Camelia Crișan, fundația Progres: ”Copii au învățat să programeze în bibliotecile publice. Atâtea câte au mai rămas în România, ele sunt coduse de niște bibliotecari extraordinari. Copii petrec aproape doi ani în grupuri la bilbiotecă. După acești doi ani în care învață programare și robotică, participă la competiții regionale.

Cei care ocupă locurile 1 și 2 primesc ca premiu o excursie bazată pe muncă la Târgul Național de Știință”.

Mai multe detalii în video atașat.

