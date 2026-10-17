iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit, tehnologie, inteligenta artificiala,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit, tehnologie, inteligenta artificiala,
„Train Sim World 5” este jocul săptămânii. Practic, un simulator cu trenuri care mai de care mai impresionante, rapide și frumoase. Un joc excelent pentru relaxare.
Vreo 15 ani, țările nordice au fost premiantele școlii pe tabletă. Acum se întorc, cuminți, la carte, la caiet și la scrisul de mână. Suedia a pus pe masă peste 100 de milioane de euro ca fiecare elev să aibă din nou manuale tipărite.
Inteligența artificială este deja mai inteligentă decât majoritatea oamenilor, dar asta nu înseamnă că ne va lua locurile de muncă.
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că partidul nu ar trebui să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu dacă ar face un calcul politic, dar le-a cerut să-l voteze citând „responsabilitatea” formațiunii.
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a fost, în iulie 2026, de aproape 1.205 miliarde lei, în creştere de la 1.197 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).
Sezonul de gripă a debutat și a fost înregistrat primul deces din cauza virusului, un bărbat de 65 de ani. Totodată, numărul infecțiilor respiratorii a crescut în ultima săptămână, conform Institutului Național de Sănătate Publică.