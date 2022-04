Milioane de șoferi fericiți că nu mai trebuie să-și bată capul cu naveta, 90% mai puține accidente, 60% mai puține emisii, dacă toate mașinile ar fi sincronizate dispare și mersul stop and go. În teorie, totul sună fantastic... și pare și simplu.

Doar că nu e așa. Tehnologia e departe de maturizare, iar primele mostre de self-driving par doar niște experimente.

Suntem într-o Tesla Model 3, în Las Vegas iar la volan este Elvis Velea, proprietarul. El folosește Full Self Driving în varianta beta. Este sistemul de conducere autonomă pentru care proprietarii plătesc câteva mii de euro ca să-l aibă pe mașină. Dintre milioane de proprietari de Tesla, doar câțiva au acces la program, dacă îndeplinesc anumite criterii: cum ar fi țara și scorul de siguranță pentru stilul de condus.

Elvis este unul dintre fericiții proprietari cu acces la Full Self Driving Beta.

Sistemul FSD de pe Tesla înseamnă un computer neural capabil să vadă, să proceseze și mai apoi să ia decizii cu ajutorul a 8 camere, care pot vedea 360 de grade, până la 250 de metri. Așadar, poate să vadă mult mai bine decât un om.

Problema poate apărea la algoritm care uneori reacționează lent sau greșit. Și trebuie învățat.

Însă de cele mai multe ori, Full Self Driving merge uimitor… chiar și în scenarii care ar da bătăi de cap șoferilor cu experiență.

Deocamdată doar Tesla are curajul să experimenteze așa, pe drumuri, cu risc pentru participanții la trafic. Mulți proprietari nu înțeleg cum funcționează acest sistem și nu se mai uită la drum când mașina merge singură. Asta și pentru că Elon Musk, care tot promite mașini autonome de vreo 9 ani, înflorește tehnologia pe care Tesla o are. Cel puțin asta au declarat foști angajați într-o anchetă New York Times. Multe demonstrații ca acestea au fost doar niște înscenări care au strâns zeci de milioane de vizionări. Dar, dacă nu ar fi fost Tesla, astăzi această cursă spre mașini autonome nu ar fi existat.

Alți producători merg pe rută mult mai conservatoare. Tehnologia nu este încă acolo iar producători ca BMW, Mercedes sau Volvo sunt mult mai cuminți în declarații. Mercedes-Benz este primul producător care primește aprobare pentru nivelul 3 de autonomie, pe care îl putem traduce așa condus autonom condiționat. Curând și BMW va primi această validare.

Sistemul acesta va funcționa doar în anumite zone, prestabilite, cum ar fi autostrăzi și doar când este trafic bară la bară. Dr. Nicolai Martin de la BMW, responsabil pe experiența de condus ne explică ce înseamnă omologarea oficială.

Dr. Nicolai Martin: „Trebuie să trecem prin 40.000 de teste în comparație cu 80 la nCap. Trebuie să fim foarte transparenți în documentații, omologare care arată că există o balanță de risc care înclină spre pozitiv. Asta înseamnă că sistemul poate conduce mașina mai bine decât un om.”

Nivelul 3 poate fi folosit doar pe autostrăzi până la o viteză maximă de 60 km/h. Șoferul poate lua mâinile de pe volan, dar trebuie să fie pregătit să preia imediat controlul.

Tehnologia se schimbă foarte repede. Dacă Tesla merge pe camere, restul producătorilor ca Mercedes, BMW sau Audi merg pe senzori cu Laser, Lidar care pot vedea inclusiv prin vehiculele din față, indiferent de vreme sau dacă e zi sau noapte. Sunt și mai scumpi.

Dr. Nicolai Martin: „În trecut, acum 4 ani aveam această idee ca diversele scenarii să fie rezolvate de inteligența artificială și sisteme care pot învăța singure. Nu este cazul. Dacă ne gândim la nivelul 3, pentru că trebuie să arătăm foarte transparent și ușor de reprodus pentru validare cum reacționează în scenariile critice. O rețea neurală îți arată doar cum se descurcă în anumite cazuri dar nu îți poate spune de ce pentru că a învățat singur. Și dacă apare un nou caz trebuie rezolvat prin update.”

În plus, în Europa legislația este dură. Îi face pe producători responsabili de accidente.

Dr. Nicolai Martin: „Acea validare se face printr-o flotă pentru testări, 50 de autoturisme care merg doar cu acel sistem pe drum. Dar chiar și așa nu pot acoperi într-un timp scurt tot ce este nevoie pentru validare. Avem nevoie de 1 miliard de kilometri, care poate fi atins doar prin simulări cu date reale de pe șosele. Apoi combinăm cu date statistice.”

Părți dezvoltate inițial pentru conducerea autonomă au ajuns astăzi sisteme de siguranță… frânarea autonomă, Cruise control adaptiv cu asistență pentru păstrarea benzii. Sau chiar sisteme avansate de parcare autonomă.