Bucharest Gaming Week, cu producții românești. Ce reprezintă „arta” din jocuri

iLikeIT
08-10-2025 | 10:09
×
Codul embed a fost copiat

Pentru pasionații de jocuri video este o săptămână plină. A început unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei.

autor
Marian Andrei

A început Bucharest Gaming Week, iar printre jocurile care pot fi evaluate se află și producții românești.

Tudor Dăescu, organizator: „Evenimentul a început weekendul trecut și am avut sute de mii de oameni la Bucharest Gaming Week online, acum, în timpul săptămânii, până în weekendul viitor avem tot felul de evenimente în tot orașul, de la cinematografe care rulează filme din jocuri până la expoziții de concept, de artă din gaming, unde prezentăm jocuri făcute în România pornind de la arta originală, și cum a ajuns ea să fie efectiv reprezentată în joc”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Sursa: Pro TV

Etichete: jocuri, gaming,

Dată publicare: 08-10-2025 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Citește și...
Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere
Stiri Educatie
Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere

Universitatea Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti a implementat câteva proiecte pentru descurajarea abandonului şcolar, unitatea de învăţământ punând la dispoziţia studenţilor, printre altele, o sală de gaming şi un studio de podcast.

Gaming reinventat: experiența de realitate virtuală care transformă jocurile video în meciuri de 40 de minute
iLikeIT
Gaming reinventat: experiența de realitate virtuală care transformă jocurile video în meciuri de 40 de minute

Realitatea virtuală este o tehnologie remarcabilă. Dar devine și mai spectaculoasă atunci când adaugi mișcare și alți jucători într-o arenă închisă. Rezultatul? Un meci intens de 40 de minute, care te epuizează la fel ca o partidă adevărată de fotbal.

Gaming la purtător. Consolele portabile de pe care poți să te bucuri de jocurile preferate de pe PC
iLikeIT
Gaming la purtător. Consolele portabile de pe care poți să te bucuri de jocurile preferate de pe PC

Ne jucăm și avem câteva produse foarte interesante, inclusiv unele portabile, care devin din ce în ce mai populare. Tot mai mulți producători lansează astfel de console pe piață.

Bucharest Gaming Week | “Palatul Parlamentului, cât e el de mare, e neîncăpător. Nu știu ce vom face la anul”
myImpact
Bucharest Gaming Week | “Palatul Parlamentului, cât e el de mare, e neîncăpător. Nu știu ce vom face la anul”

Cine s-ar fi gândit că activitatea preferată din copilăria multora, jocurile pe calculator, ar putea deveni un job în adevăratul sens al cuvântului?

Ce caută Generația Z pe Google. Sfaturi utile pentru cei care vor să-și deschidă o afacere
myImpact
Ce caută Generația Z pe Google. Sfaturi utile pentru cei care vor să-și deschidă o afacere

Tinerii din Generația Z sunt foarte interesați de gaming și educație, iar pentru cei atrași de antreprenoriat, sfatul cel mai important e să știe cui se adresează, și să gândească de la bun început afacerea la scară globală.

Recomandări
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată
Stiri Politice
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Stiri actuale
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Octombrie 2025

47:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28