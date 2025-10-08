Bucharest Gaming Week, cu producții românești. Ce reprezintă „arta” din jocuri

Pentru pasionații de jocuri video este o săptămână plină. A început unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei.

A început Bucharest Gaming Week, iar printre jocurile care pot fi evaluate se află și producții românești.

Tudor Dăescu, organizator: „Evenimentul a început weekendul trecut și am avut sute de mii de oameni la Bucharest Gaming Week online, acum, în timpul săptămânii, până în weekendul viitor avem tot felul de evenimente în tot orașul, de la cinematografe care rulează filme din jocuri până la expoziții de concept, de artă din gaming, unde prezentăm jocuri făcute în România pornind de la arta originală, și cum a ajuns ea să fie efectiv reprezentată în joc”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













