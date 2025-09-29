Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere

29-09-2025
Universitatea Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti a implementat câteva proiecte pentru descurajarea abandonului şcolar, unitatea de învăţământ punând la dispoziţia studenţilor, printre altele, o sală de gaming şi un studio de podcast.

Rectorul universităţii, conf. univ. dr. ing. Alin Diniţă, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că a-i ţine pe studenţi la facultate doar pentru a învăţa este din ce în ce mai greu, astfel că au fost gândite proiecte pentru a-i atrage pe aceştia să rămână în cadrul unităţii de învăţământ.

"Cred că este o problemă generală în România, promovabilitatea de la anul 1 la anul 2 este destul de mică. Aici avem cea mai mare dată de abandon şcolar. Avem câteva proiecte prin care facem activităţi remediale. În general, la materiile pe care ei le consideră mai complicate - matematică, fizică, chimie, în fiecare an facem aceste activităţi remediale şi uşor, uşor reuşim să-i atragem la şcoală. În ziua de astăzi, să-i ţii la şcoală doar să înveţe este din ce în ce mai complicat. Şi atunci încercăm să-i atragem să rămână în cadrul şcolii. Observaţia pe care noi o avem - când au o pauză, preferă să plece acasă şi nu se mai întorc la cursuri. Şi atunci deschidem o sală de gaming pentru ei, o sală de relaxare, în care pot sta pe parcursul zilei aşteptând modulul următor. Le-am realizat un studio de podcast în care ei îşi pot exprima opiniile şi suntem în construcţie cu cinci spaţii de recreere. Sunt în campus, dar deocamdată sunt undeva la 60% stadiul de construire, unde de asemenea se pot relaxa şi pot citi, pot relaţiona", a declarat Alin Diniţă.

Potrivit rectorului UPG Ploieşti, rata de abandon începe să scadă pe fondul crizei financiare din România, pentru că oamenii îşi dau seama că se trăieşte mai greu fără studii superioare.

Circa 5.830 de studenţi - licenţă, master şi doctorat - încep, luni, anul universitar la UPG Ploieşti.

"Anul acesta avem Psihologia ca specializare nouă, care a început acum din toamnă şi au fost la înscrieri trei pe loc. Avem 50 de locuri. Anul acesta, pentru că am obţinut autorizarea în toamnă, sunt numai cu taxă: 50 de locuri", a mai precizat Alin Diniţă.

Sursa: Agerpres

