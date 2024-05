Ce caută Generația Z pe Google. Sfaturi utile pentru cei care vor să-și deschidă o afacere

Elisabeta Moraru, Country Director Google pentru România, Bulgaria, Ungaria și Moldova, spune – într-un interviu pentru MyImpact – că există numeroase instrumente online care îi pot ajuta pe antreprenorii din Gen Z să-și urmeze visul.

Alex Daragiu: Eu acum am 20 și un pic. Să zicem că vreau să pornesc un business online. Sunt din Generația Z, sunt obișnuit cu vlog-ul, probabil vreau să mă promovez acolo. Ce sfaturi ai da unui om sau unei mici firme care vrea să pornească pe internet, să-și promoveze compania sau brand-ul? Să folosească ce tool-uri?

Elisabeta Moraru: În primul și în primul rând, cred că este important să înțelegi care este audiența. Există instrumente de tip market finder. E o platformă gratuită, care îmi poate arăta unde există interes, în ce țară. (...) Prima recomandare este tocmai de a gândi cel puțin să-ți vinzi produsele nu doar în România, ci și în alte țări. Și cum spuneam, Market Finder poate fi un instrument care să te ajute cu siguranță.

În zona de date, că tot am menționat-o pentru măsurarea tot ceea ce înseamnă traficul care vine pe site-ul tău, sunt varii produse în zona de Analitics, pe care le poți folosi. Majoritatea sunt gratuite, de altfel.

La început de drum e foarte important să poți să folosești instrumente care să te susțină, dar sigur că există și instrumente care necesită investiție și aduc înapoi profit. Și aici este zona de marketing digital, unde sunt de asemenea foarte multe platforme, nu doar cele ale Google, care sunt foarte interesante și cred că aduc audiența lângă oferta ta.

Cei din generația Millenials încă mai aud în memorie dial up-ul, încă mai își amintesc cum suna. (...) Generația Z s-a născut cu un calculator, cu un telefon care are o capacitate de putere computațională mai mare decât a calculatorului, ceea ce, evident, schimbă foarte mult pattern-ul de utilizare.

Și apetitul acesta pe care majoritatea îl numesc nativ - te-ai născut cu această tehnologie - face ca cele două generații să utilizeze diferit tehnologia. Statisticile spun că și noi, și ei, ne uităm la telefon cam de 150 de ori pe zi. Deci există niște lucruri la care găsim numitor comun.

Este un interes foarte mare (din partea Gen Z) pentru a descoperi lumea prin lentila tehnologiei. Eu, poate că aveam ca și opțiune doar biblioteca. Acum, biblioteca este oriunde, oricând, la câteva clickuri distanță. Și modul în care consumăm conținutul în momentul acesta se schimbă

Alex Daragiu: Ce preocupări are cineva din Generația Z pe internet, când începe să caute ceva?

Elisabeta Moraru: Am văzut un interes foarte mare în zona de gaming, în zona de educație. (...) Imediat ce descoperă ceva, dorește să afle mai multe informații. Sau imediat ce cumpără un produs, se duce (pe net) să vadă cum poate fi el folosit. Rapiditatea cu care se face această trecere mi se pare fascinantă.

Alex Daragiu: Consideri că ar trebui să avem niște seturi de reguli sau poate reglementări sau poate o educație în direcția a ce să nu cauți sau a ce să filtrezi măcar, atunci când cauți?

Elisabeta Moraru: Acesta e un subiect care mie îmi place foarte mult, pentru că noi, ca și echipă locală, ne-am dorit foarte mult să susținem zona de educație și zona de părinte-copil în utilizarea în siguranță a internetului. I-aș ruga pe cei care ne urmăresc, dacă au copii sau dacă știu persoane care au copii, și părinților, să le recomande un instrument foarte valoros pentru a învăța să folosim internetul în siguranță - se numește Eroii Internetului.

Este o platformă pe care noi am pus-o la dispoziție atât școlilor, cât și părinților și copiilor, pentru a înțelege ce înseamnă bullying-ul online, pentru a înțelege ce înseamnă o sursă ( de informare -n.r.) credibilă și sigură în online, după conceptul că dacă învățăm să traversăm pe la zebră, trebuie să învățăm și cum să folosim internetul.

Și, pe lângă un astfel de instrument, punem la dispoziție o aplicație -Family Link, care este gratuită, și pe care o recomandăm pentru că permite părintelui să comunice cu copilul și să agreeze niște reguli de comun acord, care trebuie să fie și în concordanță cu legislația.

De exemplu, până la 13 ani nu este legal să ai un cont pe o platformă socială, și o astfel de aplicație îți permite să faci un astfel de set-up pe telefonul sau tableta copilului, sau pe orice device folosește.

Youtube Kids este un alt exemplu de modalitate în care conținutul este adecvat vârstei utilizatorului, în siguranță. Și, nu mai vorbesc de parental control, o zonă în care, desigur, căutarea poate fi utilizată în conformitate cu vârsta utilizatorului.

Alex Daragiu: Legat de confidențialitatea datelor… Dacă căutăm ceva pe Google, ce se întâmplă cu datele mai departe?

Elisabeta Moraru: (…) Compania consideră elementul acesta poate cel mai important, pentru că este vorba de încrederea utilizatorului. Și e important să punctăm că absolut niciun fel de dată personală nu este folosită de către companie în niciun fel comercial.

Ba mai mult decât atât, în ultimii ani (...) am pregătit foarte multe produse sau instrumente pe care le punem la dispoziție tocmai ca să dovedim cât de important este acest element. (...). Am lansat Transparency Center, un centru de transparență pentru tot ceea ce înseamnă reclamele pe care le vedem, în care putem să validăm ce se întâmplă cu ele.

Un alt exemplu este My Security Center, unde putem să vedem absolut toate informațiile despre prezența noastră în online, în ceea ce privește platforma Google. Un alt exemplu, în zona de căutare, dacă vrei să vezi de unde vine un rezultat, ai "about this image" ("despre această imagine"). Deci, în absolut tot ceea ce facem, ținem cont de acest element care este critic.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 27-05-2024 15:26