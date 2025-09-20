Gaming reinventat: experiența de realitate virtuală care transformă jocurile video în meciuri de 40 de minute

Realitatea virtuală este o tehnologie remarcabilă. Dar devine și mai spectaculoasă atunci când adaugi mișcare și alți jucători într-o arenă închisă. Rezultatul? Un meci intens de 40 de minute, care te epuizează la fel ca o partidă adevărată de fotbal.

Este o experiență recent adusă și la noi în țară, pe care am avut ocazia să o testez.

Cea mai mare problemă în lumea jocurilor video este să duci creierul 100% acolo unde este acțiunea. De zeci de ani, producătorii de jocuri încearcă să construiască lumi tot mai convingătoare – fie că vorbim de Age of Empires, Euro Truck Simulator sau Farming Simulator.

Dacă jocul te captivează, poate fi ca un vis foarte convingător. Goana după experiențe cât mai reale duce la simulatoare scumpe – unde adevărați pasionați par că muncesc doar pentru asta.

Dar ce-ar fi să combini Airsoft cu Paintball și un fel de Counter-Strike? Ei bine, niște francezi s-au gândit la asta. Este vorba despre o arenă virtuală de Esports – unde jocurile video sunt combinate cu realitatea.

Practic, casca de VR este fereastra către o lume care nu există, dar care pare extrem de convingătoare.

Și aici apare un paradox: de obicei, deși casca de VR te poate duce în alte universuri, experiența este destul de solitară. În această arenă, nu ești singur. Toți cei 10 jucători poartă cască și sunt conectați la aceeași sesiune.



Andrei Moisa, jucător: "Ea are practic 16,5 metri lățime și 31,5 metri lungime – în total 522 de metri pătrați. Jumătate de metru sunt protecții. Zidul pe care îl vezi în joc este puțin mai în interior decât zidul efectiv, ca atunci când te sprijini în joc de zid să nu-l atingi pe cel real. Avem două astfel de arene."

Deși pare un mare spațiu open space, cei din joc nu îl văd așa – ci sunt înconjurați de pereți care nu există. Iar dacă îi atingi, ești eliminat.



Andrei Moisa: "Ne-am dorit să găsim o modalitate nouă de gaming, să îmbinăm partea care ne place din jocuri cu activitatea fizică și să eliminăm partea sedentară de a sta în spatele unui birou, cu mouse-ul în mână. Ne-am dat seama că putem face lucrul acesta într-o arenă unde să te joci, să te distrezi, dar să ai și o sesiune de cardio”.

Reporter: Cât de solicitant poate să fie?

Andrei Moisa: ”Depinde de dinamica jucătorilor, de cât de competitivi sunt. Poți să joci mai lent, dar avem jucători care au renunțat la cardio la sală."

Îți poți imagina o hartă de Counter-Strike, unde alergi, transpiri și obosești – ba chiar te poți și accidenta. De-asta unii jucători vin cu genunchiere.



Andrei Marian, corespondent ȘtirileProTV: "După ce îți introduci numele în sistem și apeși pe confirmare, bătălia poate să înceapă în 10 secunde. Și-n fața noastră se creează o lume de aproape 500 de metri pătrați. Coechipierii sunt aici, în dreapta, ne facem planul de bătaie și suntem gata, băieți?"

Ok, dar cum funcționează? Fiecare jucător are o cască de VR și o armă printată 3D, care ține loc de mouse sau joystick. În arenă, fiecare este localizat și transpus virtual.

Într-o sesiune de 40 de minute se pot juca mai multe hărți, cu moduri de joc diferite. Deși arena fizică rămâne aceeași, pereții virtuali reconstruiesc lumi noi cu fiecare rundă. Imaginea este atât de reală, iar creierul este păcălit atât de bine de dozele de adrenalină, încât nu mai faci diferența față de realitate.

Fără să-ți dai seama, ajungi să te pui în genunchi, să spionezi adversarul, să țipi la colegi, iar la final să regreți că ai venit în blugi.

Există și mai multe moduri de joc, asemănătoare celor din Call of Duty, Battlefield sau alte shootere cunoscute. Și, ca în orice joc unde mai mult de doi se întrec, a devenit deja competiție. Noi am prins, de exemplu, meciurile de calificare pentru finală de la Gamescom.



Robert Jitaru, jucător: "Fac sală, fac sport, îmi place să alerg. De-aici cred că vine și pasiunea asta pentru gaming combinat cu sport. Este locul ideal în care să vii."



Cosmin Comnea, jucător: "Și eu am avut un pic de trac la început. Aveam impresia că acest sistem seamănă cu cele de VR obișnuite, unde te ia amețeala. Dar randarea și ceea ce îți oferă acești ochelari sunt extraordinare și chiar te transpun."



Consumul de realitate virtuală crește încet, dar sigur. Trebuia doar găsit contextul potrivit pentru a atrage utilizatori. Acum sunt tot mai multe jocuri multiplayer cu mii de jucători simultan. Meta Quest, de exemplu, are mii de jucători în titluri precum Animal Company, Gorilla Tag sau Tactical Assault VR.



