Un al doilea ecran inteligent din seria HomeView se află în lucru şi poartă indicatorul intern J595, conform Bloomberg, relatează News.ro.

Acesta va avea un ecran mai mare, de aproximativ 23 cm, cu 5 cm mai mult decât recent lansatul HomeView, care măsoară 18 cm.

În plus, viitorul dispozitiv va avea un braţ robotic ce-i va permite să se rotească la 360 de grade, conform surselor citate de Bloomberg.

Cu ajutorul braţului robotic şi a recunoaşterii vocii, viitorul produs va şti să se orienteze mereu cu faţa către persoana care vorbeşte.

Asta ar trebui să dea mai multă libertate de mişcare utilizatorului, care, în cazul versiunii tocmai lansate, trebuie să aibă grijă să se poziţioneze în faţa ecranului.

Sursele citate de Bloomberg susţin că acest produs este programat pentru lansare în perioada 2027 - 2028.

Apple a lucrat mai mulţi ani la dispozitivele pentru smart home, însă lansarea acestora a fost întârziată din cauza întârzierilor dezvoltării Siri AI.