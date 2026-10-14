Acesta este conceput pentru a deveni centrul de comandă al locuinței, de unde utilizatorii pot controla aparatele conectate, pot reda muzică și pot efectua apeluri video.

Anunțurile au fost făcute fără o prezentare tradițională transmisă în direct pe YouTube. Noul dispozitiv promite să simplifice interacțiunea cu tehnologia din locuință, însă există o limitare importantă pentru publicul european: disponibilitatea produsului și a funcțiilor sale poate varia în funcție de piață.

HomeView este un dispozitiv cu ecran tactil, montat pe o bază cu difuzor. Designul său amintește de un Apple Watch Ultra supradimensionat, așezat pe o boxă. Acesta poate fi folosit pentru a afișa informații utile, pentru a reda muzică și pentru a controla accesoriile inteligente din casă.

Camera integrată poate fi utilizată pentru recunoașterea persoanei care dă comenzile și pentru apeluri video prin FaceTime. Astfel, dispozitivul poate adapta experiența în funcție de utilizator și poate facilita comunicarea cu familia sau prietenii.

Siri AI, centrul de comandă al locuinței

Principalul atu al HomeView este integrarea asistentului Siri cu funcții de inteligență artificială. Prin comenzi vocale, utilizatorii pot controla dispozitivele compatibile, pot aprinde sau stinge luminile, pot regla temperatura și pot porni muzica.

Sistemul este conceput pentru a permite interacțiuni mai naturale cu asistentul virtual, inclusiv întrebări și solicitări legate de activitățile de zi cu zi. În funcție de funcțiile disponibile și de accesoriile conectate, HomeView poate deveni punctul central pentru gestionarea dispozitivelor inteligente din locuință.

Camera și ecranul adaugă și posibilitatea apelurilor video, transformând dispozitivul într-un punct de comunicare și control care poate fi amplasat într-o încăpere folosită frecvent de membrii familiei.

Pentru utilizatorii din România, principala întrebare este dacă HomeView va putea fi cumpărat local și dacă toate funcțiile bazate pe inteligență artificială vor fi disponibile. Lansarea unui produs Apple pe piața americană nu garantează disponibilitatea simultană în toate țările europene.

Puteți afla mai multe detalii din materialul video atașat.