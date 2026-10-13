Produsul seamănă cu un iPad destinat să fie utilizat în casă. Acesta constă dintr-un ecran, montat pe o bază care include difuzoare, fiind conectat la priză și pornit permanent, scrie Independent.

Apple afirmă că acesta va fi în primul rând un mod de a interacționa cu noua versiune îmbunătățită a Siri. Totuși, ecranul său poate fi folosit și pentru a reda muzică, a vizualiza informații și a controla alte dispozitive inteligente din casă.

HomeView este primul dintre dispozitivele Apple pentru casă inteligentă

HomeView este lansat odată cu noile versiuni ale HomePod Mini și Apple TV, ambele fiind, de asemenea, actualizate pentru a permite utilizarea acelei versiuni a asistentului inteligent bazată pe inteligență artificială. Apple TV include acum și un microfon, astfel încât utilizatorii să poată vorbi direct cu dispozitivul, în loc să folosească telecomanda, iar HomePod Mini beneficiază de o nouă funcție „SoundGlow”, care sincronizează luminile de pe partea superioară cu coperta albumului melodiei redate.

HomeView este primul dintre dispozitivele Apple pentru casă inteligentă care dispune de un ecran, dar concurează cu produse similare de la companii rivale, precum Nest Hub de la Google și o varietate de dispozitive Amazon Echo dotate cu ecrane. Apple a sugerat că produsul său se remarcă datorită angajamentului față de confidențialitate și securitate, precum și datorită integrării cu celelalte produse și servicii ale companiei, cum ar fi posibilitatea de a vizualiza mesajele de pe un iPhone conectat.

Ecranul recunoaște până la șase persoane

Compania a subliniat, de asemenea, modul în care dispozitivul se poate personaliza în funcție de persoana care se află în fața lui. Deși va afișa anumite informații în permanență – cum ar fi opțiunea de a porni muzica –, camera este capabilă să recunoască până la șase persoane diferite și să le afișeze datele personale, cum ar fi mesajele, doar atunci când le identifică.

HomeView este alcătuit dintr-un ecran de 7 inci, asemănător unui iPad cu forme rotunjite, care este conectat la o bază rotunjită cu difuzoare, montată pe un braț care permite mișcarea în sus și în jos. Apple va comercializa, de asemenea, o versiune de perete fără difuzoare, a precizat compania.

Produsul va costa 299 de dolari

Prețul va fi de 299 de dolari sau echivalentul în lire sterline, iar produsul va fi disponibil pentru cumpărare începând cu 13 noiembrie. Este disponibil în patru culori diferite: argintiu, o nuanță ușor aurie pe care Apple o numește „starlight”, roz și gri spațial.

La fel ca toate versiunile Siri, HomeView poate răspunde la întrebări atât despre lumea exterioară, cât și pe baza contextului personal al utilizatorilor. Dacă este asociat cu un iPhone sau un iPad care dispune de ceea ce compania numește „Apple Intelligence”, utilizatorii pot vorbi cu HomeView și îi pot cere să efectueze acțiuni în aplicațiile de pe dispozitivele conectate, cum ar fi extragerea de informații din aplicația Mesaje sau din calendar.

Utilizatorii pot personaliza ecranul

HomeView preia, de asemenea, o caracteristică de la Apple Watch, permițând utilizatorilor să aleagă dintr-o varietate de „fețe” diferite pentru ceas, care vor fi afișate atunci când dispozitivul nu este utilizat. Printre acestea se numără fețe axate pe design sau pe personajul Snoopy, care afișează pur și simplu ora, precum și fețe care preiau imagini din biblioteca foto a utilizatorilor pentru a le afișa alternativ.

Camera folosită pentru recunoașterea persoanelor din casă poate fi utilizată și precum o cameră FaceTime pentru a efectua apeluri către alte persoane. De asemenea, include o funcție de interfon care îi permite să comunice atât cu alte dispozitive inteligente pentru casă – precum HomePod-urile și alte dispozitive HomeView – cât și cu dispozitive personale, cum ar fi iPhone-urile.

HomeView se conectează la alte dispozitive inteligente

De asemenea, HomeView se va conecta la serviciile proprii ale Apple, precum Apple Music și Podcasts, pentru a permite utilizatorilor să asculte conținut prin difuzoare, precum și să funcționeze cu aplicații terțe. Apple nu pare să fi poziționat ecranul inteligent ca un mijloc de vizionare a conținutului video, deși acesta suportă serviciul său de streaming Apple TV.

Odată cu HomeView, Apple a lansat „Home Collection”, o gamă de dispozitive noi pentru casă inteligentă, aprobate de companie, dar fabricate de companiile terțe LG și Schneider Electric. Printre acestea se numără camere inteligente pentru casă, termostate și o încuietoare care poate fi controlată fie prin atingerea ecranului, fie prin comenzi vocale către Siri, alături de alte dispozitive inteligente pentru casă compatibile cu Apple.