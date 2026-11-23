Reclamanții au susținut că Apple a promovat funcții de inteligență artificială care nu erau disponibile la momentul lansării campaniei publicitare și care, potrivit acuzațiilor, nu existau nici în prezent sau ar fi putut deveni disponibile abia după cel puțin doi ani, scrie Yahoo News.

Procesul a vizat în special modul în care compania a prezentat versiunea îmbunătățită a asistentului virtual Siri, promovată drept parte a sistemului Apple Intelligence. Reclamanții au afirmat că Apple a descris asistentul ca fiind capabil să îndeplinească o gamă largă de sarcini complexe.

Potrivit plângerii, milioane de consumatori au cumpărat sau și-au schimbat telefoanele cu iPhone 16 după campania de promovare a funcțiilor AI lansată în 2024. În martie 2025, compania ar fi recunoscut că funcționalitățile prezentate în reclame nu erau încă disponibile.

Apple a respins acuzațiile și a susținut că nu a comis nicio faptă ilegală sau necorespunzătoare. Compania a acceptat totuși acordul financiar pentru încheierea procesului.

Cine poate solicita despăgubiri

Pot fi eligibili pentru plată consumatorii care au cumpărat în Statele Unite, în perioada 10 iunie 2024 – 29 martie 2025, unul dintre următoarele modele:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

orice model din gama iPhone 16.

Pentru a beneficia de acord, cumpărătorul trebuie să fie rezident în SUA și proprietarul inițial al dispozitivului. Telefonul trebuie să fi fost achiziționat pentru uz personal sau profesional, nu în scopul revânzării.

Prin urmare, acordul nu se aplică automat tuturor utilizatorilor de iPhone și nici cumpărătorilor din afara Statelor Unite.

Câți bani pot primi utilizatorii

Fondul total al acordului este de 250 de milioane de dolari. Pentru fiecare dispozitiv eligibil, proprietarul inițial poate primi 25 de dolari, în limita unui plafon de 95 de dolari per persoană.

Suma finală poate varia în funcție de numărul cererilor valide înregistrate.

Persoanele eligibile trebuie să completeze un formular separat pentru fiecare telefon și să furnizeze datele de contact, precum și seria dispozitivului. Cererile pot fi depuse online pe site-ul oficial al acordului: https://smartphoneaisettlement.com/. Termenul-limită este 21 decembrie 2026.