Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Corespondent Pro TV: „Suspectul locuiește lângă familia fetiței într-o comună din județul Bacău. A văzut-o pe copilă în curte de mai multe ori, iar în una dintre dăți, când micuța a rămas nesupravegheată ar fi intrat în vorbă cu ea. Procurorii spun că individul ar fi ademenit-o în locuinţa sa și a iubitei lui, spunându-i că are mai multe jucării pe care vrea să i le arate. Fetița, în vârstă de 3 ani, a mers la vecinul ce părea binevoitor și a intrat în casă. Ajunsă acolo, fetița ar fi fost agresată și violată de individ. La final, bărbatul a trimis-o înapoi la ea acasă. Dat fiind vârsta mică, copilul nu a înțeles prea bine ce i s-a întâmplat. Însă era speriată, iar mama a văzut pe corpul ei urme care au făcut-o să își dea seama că ceva rău s-a întâmplat. Tatăl victimei a sunat la 112, iar polițiștii au început o anchetă. Fetiţa a fost dusă la spital pentru un control care a confirmat că fusese violată. În scurt timp, punând la cap informațiile, anchetatorii au stabilit că suspect principal este vecinul familiei. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, apoi un judecător de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea lui pentru viol asupra unui minor. Copilul va beneficia de suport psihologic pentru a putea depăși trauma”.