Absența sa este cu atât mai îngrijorătoare cu cât regina a suferit un transplant pulmonar în luna iunie a anului trecut, fiind încă într-o perioadă delicată de recuperare, arată El Pais.

Evenimentul de vineri, 2 octombrie, marchează prima dată când regele Haakon al VIII-lea prezidează deschiderea Legislativului în calitate de monarh, după decesul tatălui său, regele Harald al V-lea, survenit pe 28 august. Deși Norvegia se află încă în perioada oficială de doliu (care se va încheia pe 9 octombrie), acest angajament a fost considerat esențial și a fost menținut în agenda regală.

O recuperare lungă și un sistem imunitar vulnerabil

Potrivit rețelei norvegiene de televiziune NRK, infecția respiratorie reprezintă un risc major pentru Mette-Marit, diagnosticată cu fibroză pulmonară cronică încă din 2018. Dr. Are Holm, șeful secției de pneumologie de la Rikshospitalet din Oslo, a explicat că regina se află într-un proces de reabilitare care va dura aproximativ un an de la operația de transplant.

Din cauza stării sale de sănătate, regina a avut o prezență publică limitată și atent monitorizată în ultima perioadă. Deși a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea și la alte ceremonii oficiale, ea a fost nevoită să evite anumite momente aglomerate, cum ar fi tradiționala ceremonie de sărutare a mâinii de la Palatul Regal, pentru a se proteja de microbi. Debutul său oficial în fața celor 169 de deputați, în calitate de regină consoartă, va fi amânat, cel mai probabil, pe termen nedefinit.

Regele Haakon al VIII-lea, sprijinit de Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra

Începutul domniei lui Haakon al VIII-lea se dovedește a fi o provocare, monarhul având la dispoziție un cerc restrâns de sprijin în cadrul familiei. Regina mamă Sonia, în vârstă de 89 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate specifice vârstei. Prințul Sverre Magnus își continuă studiile la Lisabona, iar Prințesa Martha Louise rămâne o figură controversată din cauza implicării sale în sfere ezoterice, arată sursa citată.

Astfel, cea mai importantă figură alături de noul rege este Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra. Tânăra s-a întors recent la Oslo, după un an de studii universitare în Australia, pentru a fi alături de familia sa și a prelua o parte din îndatoririle oficiale, marcând o nouă eră pentru monarhia norvegiană.