Bogdan a ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la circumstanțele și timingul procedurii audierii lui Bolojan.

Oficialul liberal avertizează asupra riscului ca actul de justiție să fie folosit ca o armă împotriva liderilor care deranjează interesele stabilite și subliniază că PNL nu se va lăsa intimidat.

Ionel Bogdan a subliniat că modalitatea în care s-a desfășurat audierea ridică întrebări „importante și legitime” care necesită explicații clare din partea instituțiilor abilitate, mai ales că este vizat primul-ministru al țării.

„De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații «pe surse», date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?”, a întrebat retoric reprezentantul PNL într-un comunicat publicat pe contul de Facebook al partidului.

Acesta a ținut să precizeze că solicitarea de transparență nu contestă independența sistemului judiciar. „Întrebările nu contestă independența justiției, ci dimpotrivă; tocmai respectul față de justiție și nevoia permanentă de credibilitate a justiției presupun transparență și rigoare”, a adăugat Bogdan, amintind că premierul Bolojan a susținut constant o justiție corectă și imparțială.

Avertisment asupra „show-urilor mediatice”

În absența unor lămuriri oficiale și pe fondul scurgerilor de informații către presă, PNL avertizează că încrederea publicului în sistemul judiciar se poate deteriora grav.

„În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi”, a declarat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Reformele care au deranjat „adversari puternici”

Din perspectiva PNL, presiunea pusă pe premier este o consecință directă a curajului acestuia de a impune măsuri nepopulare, dar necesare pentru modernizarea României. Bogdan a enumerat reformele dure inițiate de Guvernul Bolojan, care au afectat privilegii și interese oculte: restructurarea administrației publice, reformele din sistemul energetic și tăierea beneficiilor speciale, precum cele legate de pensiile magistraților.

„Premierul Ilie Bolojan e un om corect și un lider ferm, iar asta i-a deranjat pe mulți. Modernizarea României, susținută de premierul Bolojan, are adversari puternici în politică și în afara ei. Am văzut opoziția dură la diversele măsuri de reformă”, a explicat Ionel Bogdan.

În ciuda acestor presiuni, liberalii dau asigurări că vor merge mai departe cu agenda de guvernare. „Nici premierul și nici PNL nu s-au lăsat intimidați de adversități și au mers înainte. La fel vom face și în continuare”, a conchis oficialul PNL.