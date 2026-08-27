Evenimentul va avea o semnificaţie aparte pentru gigantul tehnologic: va fi prima mare lansare Apple cu John Ternus în funcţia de CEO, după retragerea lui Tim Cook de la conducerea executivă.

Invitaţiile transmise presei includ sloganul ”Surprise and shine”, alături de un logo Apple luminos.

Prezentarea este programată să înceapă la ora 10:00, ora Pacificului, la sediul Apple din Cupertino.

Compania nu a dezvăluit oficial produsele care vor fi prezentate, însă analiştii se aşteaptă ca evenimentul să fie concentrat în principal asupra noilor iPhone-uri şi Apple Watch-uri.

Primul iPhone pliabil, marea surpriză

Una dintre cele mai importante noutăţi anticipate este primul telefon pliabil produs de Apple.

Intrarea companiei pe această piaţă ar reprezenta o schimbare importantă pentru gama iPhone şi ar aduce Apple într-un segment în care alţi producători oferă deja de mai mulţi ani dispozitive pliabile.

Dacă informaţiile analiştilor se confirmă, telefonul pliabil ar putea deveni produsul-vedetă al evenimentului din septembrie.

Siri AI, o altă lansare majoră

Apple este aşteptată să lanseze şi Siri AI, noua versiune a asistentului său digital, construită cu tehnologii moderne bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni.

Noua generaţie Siri ar urma să poată interacţiona mult mai profund cu aplicaţiile de pe dispozitivele Apple, inclusiv cu serviciile de mesagerie şi calendar.

Integrarea AI devine astfel una dintre componentele centrale ale noii generaţii de produse Apple.

Evenimentul pentru iPhone vine la numai câteva săptămâni după ce Apple a prezentat noi versiuni Mac Mini şi Mac Studio, optimizate pentru aplicaţiile de inteligenţă artificială.

Noile computere urmează să fie livrate începând cu 22 septembrie.

Prin aceste lansări succesive, Apple îşi extinde strategia AI atât pe dispozitivele mobile, cât şi pe computerele destinate dezvoltatorilor şi utilizatorilor profesionişti.

Tim Cook s-a retras din funcţia de CEO

Evenimentul din 9 septembrie deschide şi o nouă etapă în istoria Apple.

Tim Cook urmează să renunţe la funcţia de CEO pe 1 septembrie, după o perioadă îndelungată la conducerea companiei. El nu va părăsi însă Apple, urmând să devină preşedinte executiv al companiei.

John Ternus va prelua funcţia de CEO şi, la numai câteva zile după instalare, va conduce unul dintre cele mai importante evenimente comerciale ale anului pentru Apple.

Astfel, lansarea din 9 septembrie ar putea marca simultan debutul unei noi generaţii de iPhone, intrarea Apple pe piaţa telefoanelor pliabile, extinderea strategiei Siri AI şi începutul erei John Ternus la conducerea companiei.