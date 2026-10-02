Au ars proviziile pentru iarnă ale familiei, dar casa a fost salvată de pompieri. Cercetările în acest caz sunt abia la început.

Focul a izbucnit din senin la o anexă a locuinței familiei Fuică, din comuna Bodești, județul Neamț, tocmai când cei doi soți erau plecați la rude. Au ars toate proviziile de iarnă.

Reporter: Când ați ajuns acasă, cum arăta gospodăria?

Neculai Fuică, proprietarul casei: „Arăta în flăcări. Ardea tot acolo.”

Angela Fuică, proprietara casei: „Aveam lemne, cred că 11 metri cubi, am avut 150 kg de ceapă, 60 de kilograme de fasole, munca de anul ăsta, zarzavaturi și multe altele. Pagubă mare, că eu acum trebuie să cumpăr tot. Din munca mea, eu nu am cu ce să trăiesc acum.”

Reporter: Vă temeți de fată?

Angela Fuică: „Mă tem”.

Oamenii au sunat la 112, iar pompierii au reușit să stăpânească situația și să salveze casa bătrânilor.

Irina Popa, ISU Neamț: „Cauza probabilă de producere a acestui incendiu a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul.”

Cei doi soți s-au gândit imediat că de vină pentru incendiere ar fi fiica lor adoptivă.

Reporter: Aveți idee cine v-a aprins gospodăria?

Angela Fuică, proprietara casei: „Fiica mea. M-a amenințat că, în momentul în care o dau afară din casă, ea vine și ne rupe gâtul și ne omoară pe mine și pe soțul meu și ne dă foc”.

Reporter: De ce ați fost nevoită să o dați afară?

Angela Fuică: „Fiindcă m-a bătut. A țipat la mine fiindcă voia bani și nu mai aveam bani să îi dau și atunci a apelat la violență.”

Bătrâna spune cu amărăciune că fata înfiată este unicul lor copil. Tânăra a devenit tot mai violentă cu mama adoptivă, iar femeia a fost nevoită, în cele din urmă, să ceară ajutorul polițiștilor. În urma anchetei, autoritățile au decis emiterea unui ordin de protecție împotriva fiicei adoptive, iar asta ar fi înfuriat-o peste măsură pe tânără.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru infracțiunea de incendiere și o audiază pe suspectă.