Publicația nu precizează câți utilizatori au primit notificările.

Avertismentele privind atacurile apar acum sub forma unor notificări push pe ecranul de blocare al iPhone-ului, iar Apple le transmite și prin e-mail. Publicația recomandă utilizatorilor să trateze cu seriozitate un astfel de avertisment și să urmeze recomandările pentru protejarea dispozitivului.

Apple recomandă activarea Lockdown Mode, care îngreunează atacurile ce utilizează programe spyware. Până în prezent, compania nu are cunoștință de niciun caz în care un iPhone să fi fost compromis cu succes în timp ce funcționa în acest mod.

De la introducerea acestor notificări, în 2021, Apple a avertizat utilizatori din peste 150 de țări cu privire la astfel de atacuri. Programele de acest tip sunt utilizate, de regulă, de structuri de stat, iar în ultimii ani au fost folosite tot mai frecvent pentru supravegherea criticilor autorităților și a reprezentanților societății civile.

Ca exemplu al unor astfel de abuzuri, John Scott-Railton, cercetător principal în cadrul grupului canadian Citizen Lab, a amintit scandalul din Polonia, unde s-a descoperit că fostul guvern a utilizat programul spyware Pegasus împotriva adversarilor săi politici.