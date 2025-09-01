Actualizări ale Inteligenței Artificiale: imagini modificate din câteva cuvinte. Tot mai mult conținut pe net nu e adevărat

Avem câteva actualizări despre Inteligența Artificială. Este vorba în primul rând despre imagini și video.

Pe de-o parte este distractiv, pe de altă parte trebuie să înțelegem că din ce în ce mai mult conținut care apare pe internet nu este adevărat.

Aceste actulizări importante care au apărut, în special la Gemini, serviciul de Inteligență Artificială al celor de la Google, concurentul pentru ChatGPT.

Gemini are un model nou de generare de imagini, de editare, de fapt, a acestora.

Modifici imaginile doar cu o cerință scrisă de câteva cuvinte

Adică, dacă până acum voiam să modificăm o anumită imagine aveam nevoie de cunoștințe de photoshop, acum trebuie doar să scriem o propoziție în română sau în engleză, iar Gemini pleacă de o simplă imagine și să facă din ea tot felul de lucruri.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

