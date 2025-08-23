Apple discută cu Google pentru integrarea AI Gemini în Siri. Cand ar putea fi lansată noua veriune

Stiri externe
23-08-2025 | 09:06
apple siri
Profimedia

Apple se află în discuţii preliminare cu Google pentru a integra modelul de inteligenţă artificială Gemini în asistentul vocal Siri, potrivit unor surse citate vineri de Bloomberg News.

autor
Sabrina Saghin

Noua versiune a Siri ar urma să fie lansată anul viitor şi ar beneficia de un model AI personalizat dezvoltat de Alphabet.

Atât acţiunile Apple, cât şi cele ale Google au înregistrat creşteri pe bursă după apariţia informaţiilor.

Contactate de Reuters, nici Apple şi nici Alphabet nu au comentat deocamdată subiectul.

Sursa: News.ro

Etichete: google, siri,

