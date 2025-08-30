Medicii au dezvoltat un stetoscop bazat pe inteligență artificială care poate detecta trei afecțiuni cardiace în 15 secunde

Inventat în 1816, stetoscopul tradițional, folosit pentru a asculta sunetele din interiorul corpului, a fost o parte esențială a trusei fiecărui medic timp de peste două secole.

Acum, o echipă de cercetători a conceput o variantă modernă, high-tech, cu capabilități de inteligență artificială, care poate diagnostica insuficiența cardiacă, bolile valvelor inimii și tulburările de ritm cardiac aproape instantaneu, scrie The Guardian.

Cum funcționează aparatul medical high-tech

Noul stetoscop, dezvoltat de cercetători de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust, poate analiza diferențe extrem de fine în bătăile inimii și în fluxul sanguin – care nu pot fi detectate de urechea umană – și poate realiza simultan un ECG (electrocardiogramă) rapidă.

Detaliile acestei descoperiri, care ar putea îmbunătăți diagnosticul precoce al celor trei afecțiuni, au fost prezentate în fața a mii de medici la Congresul anual al Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii.

Diagnosticul precoce este esențial pentru insuficiența cardiacă, bolile valvelor și aritmiile, permițând identificarea din timp a pacienților care au nevoie de tratamente salvatoare, înainte ca starea lor să devină gravă.

Un studiu care a testat stetoscopul cu AI, implicând aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete de medicină generală din Regatul Unit, s-a concentrat pe persoane cu simptome precum oboseală sau dificultăți de respirație.

Pacienții examinați cu noul dispozitiv au avut de două ori mai multe șanse să primească un diagnostic de insuficiență cardiacă, comparativ cu cei care nu au fost examinați cu ajutorul tehnologiei. De asemenea, au fost de trei ori mai susceptibili să fie diagnosticați cu fibrilație atrială, o tulburare de ritm cardiac care crește riscul de accident vascular cerebral și aproape de două ori mai susceptibili să primească un diagnostic de boală valvulară (atunci când una sau mai multe valve ale inimii nu funcționează corect).

Dispozitivul, fabricat de compania californiană Eko Health, are dimensiunea unui pachet de cărți. Se plasează pe pieptul pacientului pentru a înregistra un ECG (semnalele electrice ale inimii), în timp ce microfonul său captează sunetele sângelui care circulă prin inimă.

Toate informațiile sunt trimise în cloud, un spațiu de stocare online securizat, unde sunt analizate de algoritmi de inteligență artificială capabili să detecteze probleme subtile ale inimii, pe care un om le-ar putea rata.

Rezultatul testului, care indică dacă pacientul ar trebui sau nu să fie considerat „cu risc” pentru una dintre cele trei afecțiuni, este trimis apoi pe un smartphone.

Risc ridicat de rezultat fals pozitiv

Această inovație implică și un anumit risc, cum ar fiprobabilitate mai mare de diagnostic fals pozitiv (să li se spună oamenilor că ar putea avea o boală, deși nu o au). Cercetătorii au subliniat că stetoscopul cu AI ar trebui folosit doar la pacienți care prezintă simptome ale unor posibile probleme cardiace, și nu pentru controale de rutină la persoane sănătoase.

Totuși, tehnologia ar putea salva vieți și reduce costurile, permițând diagnosticarea mult mai timpurie.

