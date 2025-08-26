Inteligența artificială intră în școală. Expert: AI-ul trebuie să fie folosit în procesul de învățare, nu să-l înlocuiască

Din cauza inteligenței artificiale, temele nu mai sunt o provocare pentru elevi. Un studiu arată că un sfert dintre tineri folosesc deja AI-ul ca să le fie mai ușor la școală.

Marian Andrei: Crește o generație de copii care ar putea să treacă mai ușor prin școală dincauza inteligenței artificiale. Cum stăpânim acest fenomen și cum conștientizăm că el există în școli?

Cristian Movilă, specialist AI: „Inteligența artificială există deja în viața noastră și cred că scopul școlii este de a a ne pregăti pentru viață. Este important ca noi, persoanele din procesul de învățare, să aflăm cum ne putem folosi de AI în procesul de învățare, nu cum am putea înlocui procesul de învățare prin AI.

Marian Andrei: „Un elev ar putea să nu mai gândească critic atunci când trebuie să învețe lucruri care țin de matematică, fizică,chimie, istorie sau literatură când are rezultatele de-a gata”.

Cristian Movilă: „Este foarte important să contribuim la procesul de înțelegere a soluției, să punem acele întrebări de care avem nevoie: de ce?, de ce așa?, de ce nu așa?. Foarte importantă în acest proces devine partea creativă, partea de înțelegere, partea de explorare, nu doar a ajunge la soluție. Dacă ne uităm la procesul de învățare ca la o temă pentru care trebuie să oferim soluția, este un proces greșit. Cred că foarte important este cum ajungem la această soluție.

