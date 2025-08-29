Cazul tânărului care și-ar fi luat viața după discuții cu ChatGPT, explicat de un psihoterapeut. Ce mare greșeală face AI

29-08-2025 | 11:04
Un caz cutremurător ridică întrebări serioase despre siguranța inteligenței artificiale. Părinții unui adolescent dau în judecată OpenAI, acuzând că fiul lor și-a pus capăt zilelor, după ce ChatGPT i-ar fi oferit sfaturi pentru sinucidere.

Alexandru Cojocaru, psihoterapeut: „Problema este în noi. Momentele dificile din timpul adolescenței sau momentele dificile din timpul vieții ne aparțin cumva și este important să înțelegem că sunt doar momente care ne pot fura din viitor. Ce face separat un chatbot sau un AI face niște greșeli din punct de vedere tehnic. De cele mai multe ori el îți va da dreptate. De fiecare dată o să fie prietenul tău, de fiecare dată iți va spune că e ca tine. Dacă nu știi ce se cere computerului înainte, în așa fel încât să îți dea o părere echilibrată, el va ține cu tine. Ceea ce înseamnă că dacă am un gând negru, el mi-l va valida”.

TelVerde Antisuicid 0800801200 este o linie telefonică apelabilă gratuit de pe teritoriul României, din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

Sursa: Pro TV

29-08-2025 11:04

