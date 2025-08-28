Inteligența artificială revoluționează stomatologia. Medicii pot face implanturi dentare fără greșeli

Inteligența artificială îi ajută pe stomatologi să vadă live, ca la o radiografie, oasele pacientului. Acest lucru înseamnă eliminarea erorilor umane în cadrul intervențiilor.

Un sistem complet de ghidaj, construit cu inteligența artificială, a devenit cel mai nou ajutor în medicina dentară. Practic, medicul e ghidat 100% - la fiecare pas pe care îl face în cavitatea orală.

Medicul planifică virtual cum vor arăta dinții și îi arată pacientului. După această planificare, va fi determinată poziția implanturilor dentare.

În prezent, acestea sunt puse în aplicare cu ajutorul unui sistem de navigație conceput cu inteligența artificială.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Pentru a ne folosi de această tehnologie, avem nevoie de computer tomograf, avem nevoie de scanarea intraorală, acestea se suprapun. Obținem un fel de ținte care sunt urmărite de camera stereoscopică a aparatului, fiind, de fapt, asistați în timp real când inserăm implanturile. Acest sistem are o cameră stereoscopică, care detectează viitoarea poziție a implanturilor planificate, acționează ca un GPS, ajutându-ne să inserăm implanturile. Ca și cum ne uităm la o țintă mobilă și facem o corelație cu ceea ce este în cavitatea orală a pacientului.”

Medicii pot vedea în timp real oasele pacienților

În timpul intervenției chirurgicale, medicul poate vedea pe ecran chiar oasele pacientului.

Dr. Bogdan Moaleș, medic stomatolog protetică computerizată: „Vedem imaginea osului, ceea ce nu vedem cu ochiul liber pentru că e înconjurat de țesuturi, acest dispozitiv ne ajută să vedem osul în timp real, ca și cum am vedea o radiografie în timp real. Ai și o alertă sonoră, care ne atenționează dacă ne abatem de la calea prestabilită.”

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Aceste noi aparate cu inteligența artificială, care ne ghidează 3D în inserarea implanturilor, reprezintă o metodă revoluționară față de metoda clasică de inserare a implanturilor când avem doar planificările anatomice și planificarea făcută pe un simplu tomograf.”

În felul acesta, în etapa chirurgicală nu pot apărea erori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













