Inteligența artificială revoluționează stomatologia. Medicii pot face implanturi dentare fără greșeli

Doctor de bine
28-08-2025 | 11:42
ddb
Pro TV

Inteligența artificială îi ajută pe stomatologi să vadă live, ca la o radiografie, oasele pacientului. Acest lucru înseamnă eliminarea erorilor umane în cadrul intervențiilor.

autor
Stirileprotv

Un sistem complet de ghidaj, construit cu inteligența artificială, a devenit cel mai nou ajutor în medicina dentară. Practic, medicul e ghidat 100% - la fiecare pas pe care îl face în cavitatea orală.

Medicul planifică virtual cum vor arăta dinții și îi arată pacientului. După această planificare, va fi determinată poziția implanturilor dentare.
În prezent, acestea sunt puse în aplicare cu ajutorul unui sistem de navigație conceput cu inteligența artificială.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Pentru a ne folosi de această tehnologie, avem nevoie de computer tomograf, avem nevoie de scanarea intraorală, acestea se suprapun. Obținem un fel de ținte care sunt urmărite de camera stereoscopică a aparatului, fiind, de fapt, asistați în timp real când inserăm implanturile. Acest sistem are o cameră stereoscopică, care detectează viitoarea poziție a implanturilor planificate, acționează ca un GPS, ajutându-ne să inserăm implanturile. Ca și cum ne uităm la o țintă mobilă și facem o corelație cu ceea ce este în cavitatea orală a pacientului.”

Medicii pot vedea în timp real oasele pacienților

În timpul intervenției chirurgicale, medicul poate vedea pe ecran chiar oasele pacientului.

Citește și
dentist
România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa, dar mai mult de 2 din 3 români au probleme cu dantura

Dr. Bogdan Moaleș, medic stomatolog protetică computerizată: „Vedem imaginea osului, ceea ce nu vedem cu ochiul liber pentru că e înconjurat de țesuturi, acest dispozitiv ne ajută să vedem osul în timp real, ca și cum am vedea o radiografie în timp real. Ai și o alertă sonoră, care ne atenționează dacă ne abatem de la calea prestabilită.”

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Aceste noi aparate cu inteligența artificială, care ne ghidează 3D în inserarea implanturilor, reprezintă o metodă revoluționară față de metoda clasică de inserare a implanturilor când avem doar planificările anatomice și planificarea făcută pe un simplu tomograf.”

În felul acesta, în etapa chirurgicală nu pot apărea erori.

Sursa: Pro TV

Etichete: stomatologie, inteligenta artificiala, interventii chirurgicale,

Dată publicare: 28-08-2025 11:32

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Inteligența artificială, aliatul medicilor stomatologi, pentru zâmbete perfecte. Generează modele 3D ale danturii
Doctor de bine
Inteligența artificială, aliatul medicilor stomatologi, pentru zâmbete perfecte. Generează modele 3D ale danturii

Inteligența artificială ne ajută să desenăm dinții perfecți, iar apoi, medicul continuă treaba. Detalii, la „Doctor de bine”.

România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa, dar mai mult de 2 din 3 români au probleme cu dantura
Stiri actuale
România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa, dar mai mult de 2 din 3 români au probleme cu dantura

În timp ce populația are cele mai mari probleme dentare din Uniune, România pregătește cei mai mulți medici stomatologi din Europa.

România, o țară în care oamenii au mari probleme dentare. Mulți pacienți nu își permit să meargă la dentist
Stiri Sanatate
România, o țară în care oamenii au mari probleme dentare. Mulți pacienți nu își permit să meargă la dentist

România pregătește mii de stomatologi în fiecare an, dar suntem unul dintre popoarele cu cele mai mari probleme dentare.

Recomandări
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, Guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59