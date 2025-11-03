Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

03-11-2025 | 11:02
Un apartament din București, care era 100.000 de euro în urmă cu doi ani, costă acum 134.000 de euro. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni.

Ștefana Todică

Au fost creșteri record în ultimii ani pe piața imobiliară.

La nivel national, prețurile au urcat în ultimul an, în medie cu 15%, după ce în anul precedent majorările au fost de asemenea mari.

În București, de exemplu, creșterea medie a prețurilor, în ultimele 24 de luni, a fost de 34%, potrivit datelor imobiliare.ro.

Despre evoluția pieței imobiliare în trimestrul al treilea, dar despre așteptările pentru următoarele luni, a vorbit Dan Puică, CEO imobiliare.ro, la emisiunea iBani.

Dan Puică: “Cerere există în continuare, chiar dacă este sub anul trecut, undeva 10-15%, iar la nivelul prețului într-adevăr vedem o creștere, o creștere accelerată și am avut o creștere agresivă chiar în ultimii 3 ani, peste 10% în fiecare an. Însă cred eu că este o dinamică relativ firească, pentru că suntem încă bine pe acel indicator care ne arată de câți ani ai nevoie ca să-ți cumperi cu salariu mediu o proprietate.

Au dus la aceasta majorare oferta în scădere, cererea mai mare, dar și scumpirea materialelor de construcții.

Pe de altă parte, prețurile au crescut mai mult până la începutul verii, când a fost un vârf al vânzărilor pe piața imobiliară. Mulți români s-au grăbit să cumpere, înainte de majorarea TVA.

Acum, în toamnă, piața a intrat într-o perioadă de așteptare.

Oamenii se gandesc mai mult dacă să cumpere sau nu o locuință, dar vânzătorii nu lasă din preț. Pentru mulți, tendința este să se îndrepte spre locuințe vechi, pentru a nu plăti TVA mai mare.

Dan Puică: “Dacă vorbim de vânzare, se îndreaptă mai degrabă către locuințe vechi. De la un vânzător persoană fizică. Da, imediat după ce am văzut modificarea fiscală care a avut cel mai mari impact pe acele proprietăți cu cota redusă de 9%, putem spune că respectivul segment în ansambluri noi, care era foarte atractiv și era foarte dinamic a intrat într-o încetinire. O bună parte dintre oamenii care care se uitau către aceste proprietăți se mută în zona veche la prețuri similare și vedem o o creștere a interesului în zona de revânzare.~

Piața imobiliară, în așteptare. Expert imobiliare: „Se decid mai greu cumpărătorii să facă pasul decisiv”

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, imobiliare, preturi,

Dată publicare: 03-11-2025 10:51

