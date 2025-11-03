Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

Un apartament din București, care era 100.000 de euro în urmă cu doi ani, costă acum 134.000 de euro. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni.

Au fost creșteri record în ultimii ani pe piața imobiliară.

La nivel national, prețurile au urcat în ultimul an, în medie cu 15%, după ce în anul precedent majorările au fost de asemenea mari.

În București, de exemplu, creșterea medie a prețurilor, în ultimele 24 de luni, a fost de 34%, potrivit datelor imobiliare.ro.

Despre evoluția pieței imobiliare în trimestrul al treilea, dar despre așteptările pentru următoarele luni, a vorbit Dan Puică, CEO imobiliare.ro, la emisiunea iBani.

Dan Puică: “Cerere există în continuare, chiar dacă este sub anul trecut, undeva 10-15%, iar la nivelul prețului într-adevăr vedem o creștere, o creștere accelerată și am avut o creștere agresivă chiar în ultimii 3 ani, peste 10% în fiecare an. Însă cred eu că este o dinamică relativ firească, pentru că suntem încă bine pe acel indicator care ne arată de câți ani ai nevoie ca să-ți cumperi cu salariu mediu o proprietate.”

Au dus la aceasta majorare oferta în scădere, cererea mai mare, dar și scumpirea materialelor de construcții.

Pe de altă parte, prețurile au crescut mai mult până la începutul verii, când a fost un vârf al vânzărilor pe piața imobiliară. Mulți români s-au grăbit să cumpere, înainte de majorarea TVA.

Acum, în toamnă, piața a intrat într-o perioadă de așteptare.

Oamenii se gandesc mai mult dacă să cumpere sau nu o locuință, dar vânzătorii nu lasă din preț. Pentru mulți, tendința este să se îndrepte spre locuințe vechi, pentru a nu plăti TVA mai mare.

Dan Puică: “Dacă vorbim de vânzare, se îndreaptă mai degrabă către locuințe vechi. De la un vânzător persoană fizică. Da, imediat după ce am văzut modificarea fiscală care a avut cel mai mari impact pe acele proprietăți cu cota redusă de 9%, putem spune că respectivul segment în ansambluri noi, care era foarte atractiv și era foarte dinamic a intrat într-o încetinire. O bună parte dintre oamenii care care se uitau către aceste proprietăți se mută în zona veche la prețuri similare și vedem o o creștere a interesului în zona de revânzare.~

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













