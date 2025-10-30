Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime.

În urma deficienţelor constatate, au fost aplicate amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de unităţi locative care nu respectau cerinţele minime privind suprafeţele utile.

Amenzi de aproape un milion de lei și mii de locuințe retrase de la vânzare

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă – Direcţia Produse şi Servicii Bancare, Nebancare şi Administratori Credite, prin intermediul Serviciului pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite, a desfăşurat acţiuni de supraveghere şi control la nivel naţional, în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Au fost controlaţi 493 de operatori economici şi au fost identificate abateri la 216 societăţi comerciale.

Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au fost descoperite apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 mp, şi cu trei camere – sub 66 mp.

De asemenea, alte probleme identificate de comisarii ANPC au vizat informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor ori a contractelor de vânzare-cumpărare, în special în ceea ce priveşte clauzele contractuale şi condiţiile de garanţie legală.

Pentru neregulile descoperite au fost aplicate 166 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 979.200 de lei, şi au fost oprite de la vânzare 3.055 de unităţi locative care nu respectau cerinţele legale privind suprafeţele minime utile.

Totodată, echipele de control au dispus măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafaţa lipsă a locuinţelor achiziţionate, precum şi alocarea de unităţi conforme cu cerinţele legale.

Comisarii ANPC recomandă consumatorilor ca, înainte de a încheia un antecontract, să verifice mai multe aspecte, printre care: autorizarea construcţiei, intabularea în Cartea Funciară, existenţa componentelor auxiliare ale unităţilor locative, clauza privind posibilitatea de renunţare la achiziţie, preţul total şi modalitatea de plată, precum şi garanţiile legale acordate de vânzător.

