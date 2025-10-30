Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii

30-10-2025 | 14:46
Blocuri
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime.

Ioana Andreescu

În urma deficienţelor constatate, au fost aplicate amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de unităţi locative care nu respectau cerinţele minime privind suprafeţele utile.

Amenzi de aproape un milion de lei și mii de locuințe retrase de la vânzare

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă – Direcţia Produse şi Servicii Bancare, Nebancare şi Administratori Credite, prin intermediul Serviciului pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite, a desfăşurat acţiuni de supraveghere şi control la nivel naţional, în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Au fost controlaţi 493 de operatori economici şi au fost identificate abateri la 216 societăţi comerciale.

Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au fost descoperite apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 mp, şi cu trei camere – sub 66 mp.

De asemenea, alte probleme identificate de comisarii ANPC au vizat informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor ori a contractelor de vânzare-cumpărare, în special în ceea ce priveşte clauzele contractuale şi condiţiile de garanţie legală.

Pentru neregulile descoperite au fost aplicate 166 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 979.200 de lei, şi au fost oprite de la vânzare 3.055 de unităţi locative care nu respectau cerinţele legale privind suprafeţele minime utile.

Totodată, echipele de control au dispus măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafaţa lipsă a locuinţelor achiziţionate, precum şi alocarea de unităţi conforme cu cerinţele legale.

Comisarii ANPC recomandă consumatorilor ca, înainte de a încheia un antecontract, să verifice mai multe aspecte, printre care: autorizarea construcţiei, intabularea în Cartea Funciară, existenţa componentelor auxiliare ale unităţilor locative, clauza privind posibilitatea de renunţare la achiziţie, preţul total şi modalitatea de plată, precum şi garanţiile legale acordate de vânzător.

Dată publicare: 30-10-2025 14:46

Liderul AUR, George Simion, a lansat un val de acuzații la adresa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democratul i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier.

Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei de termoficare produse în mai multe zone.

Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

