Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă”

10-10-2025 | 17:29
Război în instanță între mai mulți locatari ai unui bloc din Brașov și dezvoltatorul imobiliar care a ridicat clădirea.

Ciprian Pârvu

Oamenii reclamă că, la 6 ani după încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare, nu reușesc să devină proprietarii apartamentelor în acte, deși locuiesc acolo.

Dezvoltatorul recunoaște că nu a respectat autorizația de construcție și are probleme, însă le-a pretins locatarilor să plătească impozit pe un bun care nu le aparține.

Mihaela Stănoiu a refuzat să plătească impozitul și spune că, din acest motiv, i s-a tăiat electricitatea. Femeia primește energie de la dezvoltator, pentru că, nefiind proprietară, nu poate încheia contracte directe cu furnizorii de utilități.

Mihaela Stănoiu, locatar: ”Săptămâna trecută, joi, în jurul orei 3, mi s-a oprit curentul, am presupus că e o simplă pană de curent, dar după ce a ținut 2-3 ore am fost la biroul lor de vânzări și i-am întrebat ce se întâmplă, au spus că ei mi-au oprit curentul”.

Ștefan Țigănilă, locatar: ”Sunt foarte îngrijorat că se apropie sezonul rece, de ce se întâmplă tocmai acum această chestie, am un copil mic în întreținere și sunt îngrijorat pentru familia mea”.

Dezvoltatorul cere mai mulți bani față de sumele din promisiunea de vânzare

În plus, dezvoltatorul a cerut instanței să-i permită o creștere a prețului apartamentelor cu circa 10.000 de euro, față de sumele stabilite la momentul promisiunii de vânzare, pe motiv că războiul din Ucraina și scumpirile din ultima vreme l-au afectat.

Robert Grigă, locatar: ”Am plătit acei bani pe care i-au cerut în plus de teamă să nu mă dea afară din apartament, de atunci tot așteptăm intabularea”.

Reprezentantul companiei care administrează complexul confirmă că blocul nu a fost încă intabulat, pentru că nu a respectat autorizația de construcție.

Daniel Martinaș, reprezentant dezvoltator imobiliar: ”A suferit niște modificări de recompartimentare interioară, lucru care a dus la un număr mare de unități locative, motiv pentru care trebuie reautorizat, iar acesta este un lucru care e consumator de timp”.

Cât despre restul sumelor cerute, firma susține că sunt absolut legale - reprezintă costuri de locuire, și ar trebui suportate de cei care ocupă apartamentele. 

Sursa: Pro TV

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

