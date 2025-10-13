Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

iBani
13-10-2025 | 11:07
×
Codul embed a fost copiat

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

autor
Ștefana Todică

Iar 3 din 10 chiar au și pierdut bani.

Radu Puiu, specialist în investiții, a explicat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică, cum putem deosebi o investiție serioasă de o fraudă.

Radu Puiu: “Am văzut, mai ales recent, pe măsură ce inteligența artificială a început să devină tot mai prezentă în viețile noastre, cât de multe video-uri cu personalități realizate cu deep fake au apărut, care îți sugerează să investești într-o direcție sau alta. (…)

Să fim foarte atenți la ce promit, pentru că în momentul în care o personalitate promite o investiție sigură, cu un randament asigurat, atunci cel mai probabil este o fraudă, pentru că nu există o investiție sigură. Nimeni nu poate să-ți garanteze, mai ales într-un interval de timp atât de scurt, că vei obține venituri atât de mari, un randament atât de ridicat.”

Citește și
ibani
Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită

În alte cazuri, atacatorii trimit email-uri sau mesaje, cu link-uri de plată.

Radu Puiu: “Trebuie să subliniem că este foarte important faptul că platformele și brokerii reglementați niciodată nu o să-ți spună investește repede acolo, îți garantăm profit și așa mai departe.
Pentru că nu este o știință exactă, ci este un proces de durată, ce necesită foarte multă răbdare și foarte multă disciplină și în același timp și timp în a te educante, în a te informa pentru a înțelege exact în ce investești, cum investești”.

Care sunt elementele care ar trebui să ne dea de gândit că ar putea fi vorba de o fraudă

 

“Trebuie să fim foarte atenți la mesajul pe care îl transmit. Dacă este un mesaj mai degrabă de natură informativă, că ți se transmite faptul că reprezentantul respectiv îți poate oferi mai multe informații, care sunt obiectivele tale și așa mai departe, atunci este posibil ca să fie un telefon real. Dar dacă este o abordare mai degrabă în direcția de a investi rapid, de a pune foarte mult accent pe urgența de a investi, de a nu pierde o oportunitate, atunci cel mai probabil este o tentativă de fraudă, pentru că se pune foarte mult accent pe nu pe ajutorul persoanei respective în a descoperi mai multe informații, ci mai degrabă pe a pune accent pe emoție și pe nevoia de a obține câștigul rapide într-un orizont scurt de timp", a mai explicat Radu Puiu.

La ce trebuie să fie atenți cei care vor să înceapă să investească, puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.

*Sondajul fost realizat de iSense pentru XTB România, pe un eșantion de 502 respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, din mediul urban, în perioada 10-12 septembrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, investitii, ibani, frauda,

Dată publicare: 13-10-2025 10:12

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită
iBani
Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită

Atenție la reclamele de investiții, în care se promit câștiguri mari, rapid și sigur. 3 din 10 români au pierdut bani la un moment dat ca urmare a unor fraude financiare, arată un studiu recent.

 

(P) Educație financiară pentru tineri. Studiu BCR: Tinerii care au încredere în ei știu și să gestioneze banii mai bine
iBani
(P) Educație financiară pentru tineri. Studiu BCR: Tinerii care au încredere în ei știu și să gestioneze banii mai bine

Educația financiară începe în familie, arată un studiu BCR& Cult Market Research. Pentru unii tineri, continuă la școală sau chiar la cursuri private, cum sunt în huburile ZBOR.

Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul
iBani
Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul

Statul se împrumută din nou de la populație, cu dobânzi atractive și reguli noi.

Recomandări
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
Stiri externe
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Israelul așteaptă, cu bucurie și, deopotrivă, cu inima strânsă de îngrijorare, eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Fâșia Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță: A transformat ministerul într-o agenție de plasare pentru USR
Stiri Politice
Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță: A transformat ministerul într-o agenție de plasare pentru USR

Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată, luni în plenul Senatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Octombrie 2025

03:12:11

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28