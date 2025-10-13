Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

Iar 3 din 10 chiar au și pierdut bani.

Radu Puiu, specialist în investiții, a explicat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică, cum putem deosebi o investiție serioasă de o fraudă.

Radu Puiu: “Am văzut, mai ales recent, pe măsură ce inteligența artificială a început să devină tot mai prezentă în viețile noastre, cât de multe video-uri cu personalități realizate cu deep fake au apărut, care îți sugerează să investești într-o direcție sau alta. (…)

Să fim foarte atenți la ce promit, pentru că în momentul în care o personalitate promite o investiție sigură, cu un randament asigurat, atunci cel mai probabil este o fraudă, pentru că nu există o investiție sigură. Nimeni nu poate să-ți garanteze, mai ales într-un interval de timp atât de scurt, că vei obține venituri atât de mari, un randament atât de ridicat.”

În alte cazuri, atacatorii trimit email-uri sau mesaje, cu link-uri de plată.

Radu Puiu: “Trebuie să subliniem că este foarte important faptul că platformele și brokerii reglementați niciodată nu o să-ți spună investește repede acolo, îți garantăm profit și așa mai departe.

Pentru că nu este o știință exactă, ci este un proces de durată, ce necesită foarte multă răbdare și foarte multă disciplină și în același timp și timp în a te educante, în a te informa pentru a înțelege exact în ce investești, cum investești”.

Care sunt elementele care ar trebui să ne dea de gândit că ar putea fi vorba de o fraudă

“Trebuie să fim foarte atenți la mesajul pe care îl transmit. Dacă este un mesaj mai degrabă de natură informativă, că ți se transmite faptul că reprezentantul respectiv îți poate oferi mai multe informații, care sunt obiectivele tale și așa mai departe, atunci este posibil ca să fie un telefon real. Dar dacă este o abordare mai degrabă în direcția de a investi rapid, de a pune foarte mult accent pe urgența de a investi, de a nu pierde o oportunitate, atunci cel mai probabil este o tentativă de fraudă, pentru că se pune foarte mult accent pe nu pe ajutorul persoanei respective în a descoperi mai multe informații, ci mai degrabă pe a pune accent pe emoție și pe nevoia de a obține câștigul rapide într-un orizont scurt de timp", a mai explicat Radu Puiu.

La ce trebuie să fie atenți cei care vor să înceapă să investească, puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.

*Sondajul fost realizat de iSense pentru XTB România, pe un eșantion de 502 respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, din mediul urban, în perioada 10-12 septembrie.

