Retrospectiva Black Friday 2025. Marian Andrei, iLikeIT: A fost despre detergenți, nu despre televizoare sau laptop-uri

18-11-2025 | 15:12
Black Friday s-a încheiat,iar acum a sosit momentul să tragem concluziile.

Discutăm despre cum au mers vânzările de BF, dar și despre ce urmează în sezonul de sărbători, alături de Arthur Rădulescu, CEO și fondator MerchantPro și Marian Andrei, realizatorul emisiunii iLikeIT.

Andrei Radu: Marian, în ce măsură crezi că s-a diluat sau nu conceptul anul ăsta? Cum ți s-a părut că a mers acum?

Marian Andrei, realizatorul emisiunii iLikeIT: Definiția asta pentru diluat are multe sensuri, pentru că dacă deluești ceva înseamnă că ajunge la mai multă lume corect. Eu cred că anul acesta mai mult ca oricând și pe fondul acestui context economic nefavorabil, cred că Black Friday-ului a ajuns la mai multă lume. Tura asta a fost mai puțin despre televizoare mari și despre laptop-uri de gaming scumpe, și despre telefoane mobile și așa mai departe. Și cred că a fost mai mult ca oricând vorba despre lucruri care îți sunt cu adevărat de folos prin casă. De la detergenți la pastile de spălat vase, inclusiv eu am luat pastile, stocuri produse pe care le poți ține în casă pentru o perioadă mai lungă de timp să-ți faci stocuri. Am văzut mâncare, am văzut produse care duc cumva acest Black Friday în zona de mainstream și cred că asta este o tradiție pe care nu o vedem nicăieri în afară, pentru că afară, Black Friday înseamnă lichideli de stoc, în special pentru electro-IT și pentru haine, produse de lungă durată, dar nu neapărat dus în zona asta de de produse pentru locuință. Am văzut cosmetice că rămân sau zonele acestea de întreținere rămân iarăși în în top am văzut la eMag. La noi, Black friday are altă aromă.

Andrei Radu: Prinde în continuare?

black friday
Ce au cumpărat românii de Black Friday. Mall-urile au fost luate cu asalt: "E balamuc rău de tot, peste tot"

Marian Andrei: Da, eu cred că da, pentru că stăteam de vorbă cu comercianții de la noi, cu CEO, directori, cum vrei să-i numim și toți au spus că au văzut mai mult ca oricând în înainte de pre-Black Friday scăderi ale vânzărilor.

Andrei Radu: Deci oamenii așteptau scăderi ale vânzărilor.

Marian Andrei: Corect așa este.

Andrei Radu: Voi câte magazine aveți active online pe platformă?

Arthur Rădulescu, CEO și fondator MerchantPro: Peste 2.000.

Andrei Radu: Cum ați văzut voi BF-ul de anul acesta la aceste 2.000 de magazine și cam care sunt verticalele pe care le reprezintă.

Arthur Rădulescu: Oarecum in line cu ce s-a întâmplat și în anii precedenți, cu mici diferențe. Surprinzător, Black Friday de anul acesta a avut o creștere, zic eu, spectaculoasă față de anul trecut, iar overall am văzut la noi în platformă plus 20% pepe cifră, 10% pe comenzi și creștere a cardului. Spun surprinzător, pentru că dacă ar fi fost să fac un pariu înainte, aș fi mizat că în niciun caz n-o să se întâmple chestia asta. Perioada de dinainte de Black Friday a fost într-adevăr o stagnare, ca să nu spunem altfel, dar săptămâna, toată săptămâna că la noi acuma deja nu mai există noțiunea de Black Friday. Din punctul meu de vedere există un Black Week în toată săptămâna se simt creșterile și ce pot spune este că de fapt joia a fost ziua cu cele mai mari vânzări valorice, iar vineri o creștere de peste 10% la numărul de comenzi față de anul precedent.

Andrei Radu: Când spui perioada de dinainte, la ce interval de timp ne gândim?

Arthur Rădulescu: Mă gândesc să zic perioada verii, lunile septembrie-octombrie în care am văzut o stagnare, datoria datorată în primul rând situației economice care să spunem că nu este cea mai favorabilă anul acesta.

Andrei Radu: Iar creșterea de 10% este pe numărul de comenzi sau valoric?

Arthur Rădulescu: Creștere de 10% pe numărul de comenzi și aproape 20% valoric.

Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu"

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-11-2025 15:12

