Ce au comandat românii de Black Friday. Lockerele de curierat sunt pline până la refuz

10-11-2025 | 19:29
Aglomerația de Black Friday din magazine și de pe internet s-a mutat acum în depozitele curierilor, dar și pe șosele. Valul de comenzi, din weekendul prelungit al reducerilor a scos în trafic mii de curieri care au alergat între adrese.

Alexandra Clej,  Larisa Antal

Sunt pline până la refuz și lockerele pentru că foarte mulți au preferat să își ridice singuri coletele. A fost o ediție, chiar dacă modestă, comparativ cu anii trecuți, peste așteptările comercianților. Aceștia credeau că oamenii vor fi și mai cumpătați.

Pentru curieri zilele de muncă încep devreme și se termină foarte târziu în această perioadă. Firmele încearcă să se țină de cuvânt și să livreze cât mai repede milioanele de produse cu care și-au ademenit clienții în ziua cu cele mai mari reduceri din an.

Liviu Niculae, curier: „Ajungem la depozit, încărcăm marfa care este pe zona noastră și apoi le livrăm. Acum merg în Voluntari, am o comandă de luat de acolo și apoi trebuie să mă întorc în Pantelimon”.

Sunt și foarte mulți clienți care nu au dorit să aștepte curierul.

Corespondent PRO TV: „În acest moment cu greu mai găsești spațiu în astfel de lockere și nici nu e de mirare. Mai bine de jumătate dintre clienții care au ales de pe cea mai mare platformă online, de pildă, au vrut să își ridice singuri comanda. Însă, din momentul în care curierul lasă coletul în astfel de spații”.

Corespondent PRO TV: „Clientul are la dispoziție 48 de ore să își ridice comanda. În această perioadă firmele de curierat încearcă prin tot felul de metode să îi convingă pe oameni să vină mai repede, ca să evite aglomerarea dulapurilor”.

Elena Stoica, reprezentanta unei companii de curierat: „În medie, coletele sunt ridicate în patru ore și 20 de minute, cu o oră și jumătate mai rapid decât anul trecut. Cel mai rapid colet a fost ridicat în mai puțin de un minut”.

În cele mai multe dintre pachete sunt cosmetice și suplimente alimentare. Este categoria care a avut, de altfel, cel mai mare succes de Black Friday. Potrivit datelor furnizate de cea mai mare platformă de vânzări online, vineri au fost comandate peste 820.000 de astfel de produse. La mică distanță găsim băuturile, produsele de băcănie, dar și mâncarea pentru animale - categorii la care s-au înregistrat scumpiri în ultima vreme.

Anca Maria Ivan, medic veterinar: „Hrana pe care și-o cumpărau de obicei, și-au făcut stocuri, recompense, fashion. Clienții care cumpărau la două kilograme, au cumpărat la 8 kilograme, la 12 kilograme”.

S-au golit și depozitele companiilor care au avut electronice și electrocasnice cu preț redus.

Ionuț Rădulescu, managerul echipei de marketing: „Toate aceste rafturi au fost pline cu produse pentru bucătărie și cu produse electrocasnice pentru curățenia casei precum aspiratoare, aspiratoare verticale. Au fost expediate. Am vrut să controlăm că în acest an 70% dintre comenzile care au intrat în ziua 0 să plece. Și acest lucru s-a îndeplinit”.

Campaniile de reduceri continuă însă la unele companii. VOYO, de pildă, oferă abonamente la jumătate de preț, până pe 17 noiembrie.

Totuși, față de edițiile precedente, creșterea numărului de comenzi a fost, în medie, de 10%. Mai mică creșterea față de anii anteriori. Valoarea coșului mediu a rămas similară cu anul trecut, de până în 500 de lei, însă, de acești bani, oamenii au cumpărat mai multe produse. Pe de o parte, au optat din start pentru produse mai ieftine, dar au fost și unele categorii cu reduceri mai mari decât acul trecut.

Dată publicare: 10-11-2025 19:28

