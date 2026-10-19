Ce putem face să ne protejăm banii, în această perioadă cu multe incertitudini, a explicat la emisiunea iBani, Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

Riscurile geopolitice sunt dificil de anticipat, a explicat Claudiu Cazacu, dar sunt de evitat pozițiile extreme atunci când decidem să investim în ceva:

„ Temele de risc geopolitic sunt în actualitate și le vedem. Nu putem cunoaște viitorul, nu știm ce se va întâmpla. (…) Cu siguranță, nu este ideal să adoptăm o poziție extremă, nici în ideea de a fi cu totul investiți într-o piață sau într-un instrument, cu atât mai puțin recomandabil dacă ne concentrăm foarte mult, dar nici de a fi cu totul în afara fenomenelor”, a explicat Claudiu Cazacu.

Presiunile pe plan internațional vin în principal din zona gazelor naturale, iar efectele costurilor ridicate nu se opresc la facturile populației

Claudiu Cazacu: „ Acolo e diferența destul de mare, considerabil mai mare față de energia electrică. [...] Consumatorii, să zicem, sunt protejați într-o anumită măsură, dar cei industriali trebuie să opereze într-un mediu foarte, foarte complicat.

După părerea mea, gazul din Marea Neagră este răspunsul, pentru că altfel situația este foarte problematică și pentru consumatorii persoane fizice, dar mai ales pentru industrie. În cele din urmă, dacă industria nu funcționează, se vede în economie, deci se vede și pentru cetățeni.”

De unde vine presiunea asupra carburanților

În cazul carburanților, problema mai accentuată este la motorină.

Claudiu Cazacu: „Elementul care domină este spațiul care s-a creat între cerere și ofertă. Adică oferta este limitată, este redusă și rafinăriile au de ales dacă utilizează acel petrol pentru combustibil pentru aviație, pentru motorină sau pentru produse derivate. Capacitatea de rafinare nu s-a dezvoltat în ultimele decenii la nivel european așa cum acum pare necesar. Atunci nu părea, pentru că ideea era că o să mergem spre alt tip de combustibil. Deci avem un decalaj istoric, nu prea avem soluție pe termen scurt.”