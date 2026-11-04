Compania pune această evoluție pe seama costurilor unui program de restructurare care include concedieri importante, în contextul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi, notează The Guardian.

BMW este cel mai recent constructor auto german care își revizuiește în scădere estimările financiare, după ce Mercedes-Benz a redus, săptămâna trecută, prognoza privind profitul.

Producătorii auto occidentali nu pot ține pasul cu rivalii chinezi

Producătorii auto occidentali întâmpină dificultăți în a ține pasul cu rivalii chinezi, care au costuri de producție mai mici. Această situație a dus la scăderea vânzărilor pe piața din China și la creșterea exporturilor chinezești către Europa.

BMW a anunțat că ar putea înregistra pierderi în acest an, după ce a redus estimarea privind marja de profit la un interval cuprins între -0,5% și 0,5%. Compania a pus această decizie pe seama costurilor din ultimul trimestru, asociate programului de restructurare, care prevede eliminarea a 8.000 de locuri de muncă în Germania, țara de origine a grupului.

Ce marjă de profit estima BMW la începutul anului

La începutul anului, BMW estima că ar putea obține o marjă de profit cuprinsă între 4% și 6%. Miercuri, compania a raportat o scădere cu 11% a profitului înainte de impozitare în trimestrul al treilea, până la 2,1 miliarde de euro.

Vânzările BMW în China au scăzut cu 22% în primele nouă luni ale anului. Reprezentanții companiei au precizat că evoluția este în linie cu tendința generală de declin a pieței auto din această țară.

Directorul general al BMW, Milan Nedeljković, a declarat că schimbările din industria auto impun luarea unor decizii ferme și aplicarea rapidă a măsurilor necesare.

„Evoluțiile actuale din industria noastră impun hotărâre și o implementare rapidă. Prin urmare, vom intensifica și accelera în mod specific măsurile de restructurare”, a transmis acesta.

China „rămâne o piață de importanță majoră”, a adăugat Nedeljković. Grupul începe în această lună, pe piața chineză, relansarea gamei de modele Neue Klasse, odată cu lansarea modelului electric iX3.

BMW urmează exemplul Volkswagen, care a anunțat, la rândul său, costuri importante pentru restructurarea activității, în contextul transformărilor rapide de pe piața auto. Lansarea accelerată a noii generații de vehicule electrice determină BMW să renunțe la o parte dintre investițiile în generațiile anterioare de automobile și tehnologii. În același timp, compania include în calcule și costurile programului de concedieri.

Marja operațională a diviziei auto, principala activitate a grupului, a scăzut la 3,4%. Rezultatul este peste estimările analiștilor, care anticipau o marjă de 3,1%, dar sub nivelul de 5,2% înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

BMW a precizat că, dacă nu ar lua în calcul cheltuielile legate de restructurare, marja operațională ar depăși 2%, situându-se în intervalul estimat anterior.

Compania a mai anunțat că intenționează să reducă mai rapid numărul funcțiilor de conducere, în cadrul programului de restructurare.