Uniunea Europeană va propune aplicarea unor tarife petrolului din Rusia, pe fondul presiunilor președintelui Donald Trump

24-09-2025 | 19:09
Petrol Rusia
Comisia Europeană lucrează la o nouă propunere de impunere a unor tarife asupra petrolului rusesc care încă intră pe piața unică prin Ungaria și Slovacia.

Cristian Matei

Aceste măsuri vin pe fondul presiunilor crescânde din partea lui Donald Trump de a întrerupe definitiv toate legăturile energetice cu Moscova, notează Euronews.

Taxele suplimentare au scopul de a crește costurile materiale pentru ambele țări și, prin urmare, de a stimula urgența găsirii unor furnizori alternativi.

Vom prezenta în timp util ceea ce avem în minte în acest sens”, a declarat miercuri Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, menționând că inițiativa va fi separată de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni aflat în prezent în discuție.

UE a impus o interdicție totală asupra țițeiului și produselor petroliere rafinate din Rusia în 2022, ca parte a vastului său regim de sancțiuni ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei. Interdicția a fost salutată ca un pas important în încheierea dependenței istorice a blocului de Moscova.

Ursula von der Leyen
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

În mod controversat, Ungaria și Slovacia, două state membre fără ieșire la mare, au obținut o derogare care le-a permis să continue achizițiile prin conductele Drujba.

Se estimează că fiecare dintre aceste țări primește 100.000 de barili pe zi de petrol Urals, un tip greu pe care rafinăriile lor au fost proiectate să îl prelucreze.

Derogarea, care trebuia să fie temporară, nu a mai fost revizuită.

Dar acum, Donald Trump a adus-o în prim-plan. Președintele american a cerut public țărilor europene să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc, ca mijloc de a strânge șurubul Kremlinului și de a pune capăt războiului din Ucraina.

China și India sunt principalii finanțatori ai războiului în curs, continuând să cumpere petrol rusesc – dar, în mod inexplicabil, nici măcar țările NATO nu au redus semnificativ consumul de energie rusească”, a declarat Trump în discursul său adresat Adunării Generale a ONU.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, i-a spus lui Trump la New York că blocul este hotărât să elimine „ultimele cantități de petrol și gaze” provenite din Rusia.

”Președintele Trump are absolută dreptate. Ne ocupăm de asta. Am redus deja masiv aprovizionarea cu gaz din Rusia. Am renunțat complet la cărbunele rusesc și am redus masiv și aprovizionarea cu petrol, dar încă mai ajunge o parte pe continentul european”, a declarat von der Leyen în răspunsul la o întrebare adresată de un reporter din sală.

„Am impus sancțiuni porturilor în care, de exemplu, ajunge GNL din Rusia. Vrem să impunem tarife asupra aprovizionării cu petrol care încă mai ajunge în Uniunea Europeană.”

Comisia a refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la tarife.

Inițiativa viitoare reprezintă o încercare inedită de a accelera eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși, proces care în prezent este programat să se încheie până în 2027. Până în prezent, blocul a aplicat tarife la importurile de cereale rusești, dar niciodată la energia rusă.

Trebuie să fim mai rapizi, deoarece fiecare plată umple fondul de război al lui Putin. Acest lucru nu poate continua”, a declarat von der Leyen cu privire la termenul limită din 2027.

Ungaria și Slovacia s-au opus vehement eliminării treptate, avertizând că aceasta ar pune în pericol securitatea energetică, ar crește prețurile pentru consumatori și ar genera procese costisitoare.

Cu toate acestea, campania de presiune a lui Trump a pus ambele țări într-o poziție din ce în ce mai incomodă și le-a forțat să ia în calcul dependența lor de durată.

Într-un interviu recent acordat ziarului The Guardian, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a declarat că aprovizionarea cu petrol și gaze este o „chestiune pur fizică”, care depinde de conexiunile dintre țara fără ieșire la mare și furnizorii de energie.

„Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, a spus Szijjártó, menționând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Poate fi frumos să visăm că vom cumpăra petrol și gaze de undeva [în afară de Rusia]... dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură”, a adăugat el. „Și dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că, fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării.”

Spre deosebire de sancțiuni, care depind de unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, tarifele necesită o majoritate calificată pentru a fi aprobate, ceea ce înseamnă că veto-urile individuale nu se vor aplica.

Sursa: Euronews

