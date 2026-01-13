Un gigant american își închide fabrica din Ploiești, lăsând în urmă peste 1.000 de șomeri. Nu mai are „nicio opțiune viabilă”

Producătorul american de scaune auto Adient plc., lider mondial pe acest segment, a decis închiderea fabricii din Ploiești și disponibilizarea angajaților, în contextul unei restructurări ample a operațiunilor sale europene.

Potrivit companiei, restructurarea planificată presupune „eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă” și oprirea completă a producției „către mijlocul anului 2027”. Adient motivează decizia prin „scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață”, precizând că nu a identificat „nicio opțiune viabilă” pentru continuarea activității la unitatea din Prahova.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, a transmis compania într-un comunicat, transmite profit.ro.

Reprezentanții Adient susțin că măsura este necesară pentru menținerea competitivității pe termen lung. „Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, se mai arată în comunicat.

Adient este o companie desprinsă în 2016 din grupul american Johnson Controls și este prezentă în România din anul 2000. La nivel național, compania are peste 5.800 de angajați și șase unități de producție: Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești. Fabrica din Ploiești este specializată în producția de tapițerii auto.

Prahova, sub rata națională a șomajului

În județul Prahova, unde funcționează și alți producători de componente auto, precum Yazaki, rata șomajului a fost de 2,22% în 2025, sub media națională de 3,12%, potrivit datelor AJOFM Prahova.

În urmă cu aproximativ doi ani, Adient anunța deja un proces de restructurare a operațiunilor din Europa, care presupunea eliminarea unor posturi și transferul unor activități în țări cu costuri mai reduse ale forței de muncă. La acel moment, compania nu a precizat câți angajați vor fi afectați și nici destinațiile activităților relocate.

La nivel global, Adient are peste 75.000 de angajați, operează în 29 de țări și deține mai mult de 200 de unități de producție și asamblare. Compania furnizează scaune auto pentru unii dintre giganții auto, cei mai mari producători de automobile din lume, inclusiv Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford și General Motors.

Noua rundă de disponibilizări și celelalte măsuri de restructurare vor genera costuri estimate la 125 de milioane de dolari. Planul ar urma să fie finalizat până în anul fiscal 2027, obiectivul fiind reducerea costurilor operaționale cu aproximativ 60 de milioane de dolari anual.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













