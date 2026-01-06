2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto: ”Vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificativă”

Stiri Auto
06-01-2026 | 19:42
×
Codul embed a fost copiat

2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto, stimulată mai ales în luna decembrie de programul Rabla. Pentru acest an, perspectivele sunt deocamdată incerte.

autor
Delia Bîrla

Conform experților, în funcție de sprijinul financiar oferit de autorități pentru automobilele noi creșterea ar putea rămâne modestă.

La finalul lui 2025, piața auto din România a trecut de pragul de 156.000 de autoturisme noi. A fost o creștere de aproape 4 procente față de anul anterior. Un ritm mai accelerat s-a văzut însă pe segmentul mașinilor la mâna a doua.

Peste 360.000 de autoturisme second-hand au intrat în circulație. Cu 10% mai multe ca în 2024.

În cazul mașinilor noi, rezultatul din 2025 a fost tras în sus de luna decembrie, când numărul autoturismelor înregistrate a fost cu peste 54% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta creștere se datorează faptului că multe vehicule comandate în prima sesiune a programului au fost livrate abia spre final, iar clienții s-au grăbit să le pună numere înainte de revelion.

Citește și
impozit masini
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: „Pe primele 2 luni, maxim 3, ne așteptăm să avem valori similare sau puțin crescute față de primele 2-3 luni din 2025, dat fiind faptul că programul Rabla va continua să își facă simțit efectul, după care rămâne de văzut dacă va exista programul Rabla în 2026, care va fi efectul acestuia și când se va face simțit.”

2025 nu a fost însă bun pentru mașinile electrice. Înmatriculările au scăzut cu aproape 10%, iar specialiștii nu se așteaptă la o schimbare în bine. În schimb, hibridele au câștigat teren, cu o creștere de 32 de procente.

Costin Giurgea, realizator Superspeed: „Se păstrează trendul din 2025 și la nivel de creștere ușoară și la nivel de split între diferitele categorii de mașini noi. Cel mai probabil vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificatică mai ales în detrimetrul mașinilor electrice pentru care nu mai avem subvenție la fel de mare cum aveam în trecut. Vedem și brand-uri chinezești din ce în ce mai multe, care intră pe piață și încearcă să acopere niște nișe”.

De altfel, în ultimele luni din 2025 a intrat în top 10 și la noi un brand chinezesc.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

Sursa: Pro TV

Etichete: masini, hibrid,

Dată publicare: 06-01-2026 18:10

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Șoferii de mașini hibride sunt de trei ori mai expuși la accidente mortale decât cei cu mașini pe benzină. Care sunt motivele
Stiri externe
Șoferii de mașini hibride sunt de trei ori mai expuși la accidente mortale decât cei cu mașini pe benzină. Care sunt motivele

Experții în siguranța rutieră cer o anchetă după ce date recente arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară decât cei care conduc mașini pe benzină.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027
Stiri Politice
Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027

Guvernul a adoptat miercuri, într-o ședință extraordinară, care a avut loc în format hibrid, o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea unor taxe de la 1 ianuarie 2026.

Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice
Stiri Auto
Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice

Compania Ford a anunțat că renunță la planurile sale ambițioase privind vehiculele electrice, din cauza pierderilor financiare. În schimb, se va concentra pe investițiile în motoare pe benzină și vehicule electrice hibride.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Top citite
1 busuioc sub perna
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se pune busuioc sub pernă în 2026 pentru a-ți visa ursitul. Ce fel de busuioc se pune sub pernă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Ziua de Bobotează vine cu vești bune pentru zodii
3 lift
Shutterstock
Stiri actuale
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi cu 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Ianuarie 2026

54:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28