2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto: ”Vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificativă”

2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto, stimulată mai ales în luna decembrie de programul Rabla. Pentru acest an, perspectivele sunt deocamdată incerte.

Conform experților, în funcție de sprijinul financiar oferit de autorități pentru automobilele noi creșterea ar putea rămâne modestă.

La finalul lui 2025, piața auto din România a trecut de pragul de 156.000 de autoturisme noi. A fost o creștere de aproape 4 procente față de anul anterior. Un ritm mai accelerat s-a văzut însă pe segmentul mașinilor la mâna a doua.

Peste 360.000 de autoturisme second-hand au intrat în circulație. Cu 10% mai multe ca în 2024.

În cazul mașinilor noi, rezultatul din 2025 a fost tras în sus de luna decembrie, când numărul autoturismelor înregistrate a fost cu peste 54% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta creștere se datorează faptului că multe vehicule comandate în prima sesiune a programului au fost livrate abia spre final, iar clienții s-au grăbit să le pună numere înainte de revelion.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: „Pe primele 2 luni, maxim 3, ne așteptăm să avem valori similare sau puțin crescute față de primele 2-3 luni din 2025, dat fiind faptul că programul Rabla va continua să își facă simțit efectul, după care rămâne de văzut dacă va exista programul Rabla în 2026, care va fi efectul acestuia și când se va face simțit.”

2025 nu a fost însă bun pentru mașinile electrice. Înmatriculările au scăzut cu aproape 10%, iar specialiștii nu se așteaptă la o schimbare în bine. În schimb, hibridele au câștigat teren, cu o creștere de 32 de procente.

Costin Giurgea, realizator Superspeed: „Se păstrează trendul din 2025 și la nivel de creștere ușoară și la nivel de split între diferitele categorii de mașini noi. Cel mai probabil vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificatică mai ales în detrimetrul mașinilor electrice pentru care nu mai avem subvenție la fel de mare cum aveam în trecut. Vedem și brand-uri chinezești din ce în ce mai multe, care intră pe piață și încearcă să acopere niște nișe”.

De altfel, în ultimele luni din 2025 a intrat în top 10 și la noi un brand chinezesc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













