Oamenii străzii, cei mai vulnerabili în fața gerului. Asistenții sociali și Poliția i-au căutat pentru a-i duce în adăposturi

În mai multe orașe din țară, asistenții sociali au umblat toată noaptea în căutarea oamenilor fără adăpost. Li s-a oferit un loc în centre de stat. Cei care au refuzat, au primit pături, ceai cald și mâncare, să treacă mai ușor peste noaptea geroasă.

Asistent social: „Am avut 20 de cazuri, din care am soluționat 5. E foarte greu să îi aducem, pentru că, de cele mai multe ori refuză categoric”.

Și la Iași, polițiștii locali au cutreierat orașul în căutarea celor fără adăpost.

Om al străzii: „Timp de 3 ani am dormit pe stradă, pe unde am apucat”.



La Baia Publică din Iași a fost amenajat un centru, unde oamenii primesc două mese calde pe zi și îngrijiri medicale. Eugen spune că a lucrat în Spania, înainte să ajungă pe străzi.

Eugen Țicău, beneficiar: „Câțiva anișori buni am ajutat fata, că o singură fată am”.

Reporter: „Cum de ați ajuns în stradă?

Eugen Țicău, beneficiar: „Cât i-am trimis bani a fost bine, tată, stai cu noi, tată stai cu noi și după aia… nu se mai poate. Plec în Spania”.

Și la Craiova au primit ajutor cei fără locuințe.

Constantin Iovan, polițist local: „Căutăm oameni fără adăpost, încercăm să sunăm la salvare, să îi ducem la spital, să îi îndrumăm într-o zonă unde au căldură. guri de canal, zone unde sunt de termoficare, ei se ascund foarte bine”.

La Cluj, 5 persoane au fost duse la adăpost până la miezul nopții.

Acțiunile vor continua pe străzi și în următoarele zile.

Reporteri: Mariana Apostoaie, Ștefan Maleș, Denisa Stoica, Doina Plăcintă, Roxana Vlădășel

