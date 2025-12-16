Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice

Compania Ford a anunțat că renunță la planurile sale ambițioase privind vehiculele electrice, din cauza pierderilor financiare. În schimb, se va concentra pe investițiile în motoare pe benzină și vehicule electrice hibride.

Producătorul auto din Detroit (SUA), care a investit miliarde de dolari în electrificare, alături de majoritatea colegilor săi din industrie, a declarat că nu va mai produce camioneta electrică F-150 Lightning, optând în schimb pentru o versiune cu autonomie extinsă a vehiculului.

Potrivit Euronews, Ford va introduce, de asemenea, unele modificări în procesul de fabricație.

Centrul său pentru vehicule electrice din Tennessee — parte a campusului BlueOval City și odată viitorul vehiculelor electrice și al bateriilor Ford — va fi redenumit Tennessee Truck Plant și va produce, în schimb, noi camioane accesibile, alimentate cu benzină.

Astfel, uzina Ford din Ohio va produce o nouă dubă pe benzină și hibridă.

Ford a pierdut 13 miliarde de dolari din vehiculele electrice din 2023

Compania a pierdut 13 miliarde de dolari (11,06 miliarde de euro) din vehiculele electrice din 2023 și a anunțat că se așteaptă la o pierdere de 19,5 miliarde de dolari (16,59 miliarde de euro) în mare parte în al patrulea trimestru al acestui an, din cauza afacerii cu vehicule electrice.

„Aceasta este o schimbare orientată către client, menită să creeze o companie Ford mai puternică, mai rezistentă și mai profitabilă. Realitatea operațională s-a schimbat și redirecționăm capitalul către oportunități de creștere cu randament mai mare: Ford Pro, camioanele și furgonetele noastre lider de piață, vehiculele hibride și oportunitățile cu marjă mare de profit, cum ar fi noua noastră afacere de stocare a energiei în baterii.”, a transmis CEO-ul Jim Farley într-un comunicat de presă.

Ford a precizat că se așteaptă ca jumătate din volumul său global să fie reprezentat de vehicule hibride, vehicule electrice cu autonomie extinsă — care încorporează și un motor pe benzină — și vehicule electrice complete până în 2030, față de 17% în acest an.

„Eliminarea modelului electric F-150 Lightning de către Ford nu este o surpriză, având în vedere că acest camion nu a reușit să atingă capacitatea maximă a fabricii. Decizia Ford de a converti un camion existent alimentat cu benzină pentru a accepta transmisia electrică a contribuit la reducerea costurilor inițiale, ceea ce, în retrospectivă, a fost o mișcare corectă”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte la AutoForecast Solutions, pentru The Associated Press.

„De luni de zile, viitorul BlueOval City a fost pus sub semnul întrebării, iar acest anunț confirmă direcția acestei mari fabrici”, a adăugat Fiorani. „Adăugarea unui vehicul accesibil în gama Ford umple o lacună evidentă pe piață.”

Problemele electrificării

Mai mulți alți producători de automobile au modificat planurile lor privind produsele electrificate în ultimii ani, deoarece cererea consumatorilor pentru vehicule electrice în SUA nu a îndeplinit pe deplin așteptările.

Vehiculele electrice au reprezentat aproximativ 8% din vânzările de vehicule noi în SUA în 2024, iar factori precum costul și infrastructura de încărcare rămân o preocupare pentru cumpărătorii obișnuiți.

Prețul mediu de tranzacție pentru un vehicul electric nou a fost luna trecută de 58.638 dolari (49.900 euro), comparativ cu 49.814 dolari (42.400 euro) pentru un vehicul nou în general, potrivit Kelley Blue Book, o sursă de informații privind achiziționarea de autovehicule.

În același timp, deși disponibilitatea stațiilor de încărcare publice s-a îmbunătățit, industria s-a bazat pe încărcarea electrică la domiciliu ca argument de vânzare pentru potențialii cumpărători, însă nu toată lumea are acces la încărcarea electrică de acasă.

O schimbare politică

De la preluarea celui de al doilea mandat, președintele Donald Trump a schimbat drastic politica SUA în ceea ce privește vehiculele electrice.

Deși politicile din epoca Biden – inclusiv stimulentele fiscale generoase pentru consumatori și reguli privind emisiile de gaze de eșapament și consumul de combustibil pentru producătorii de automobile – au încurajat adoptarea vehiculelor electrice, nicio politică nu obliga industria să vândă sau pe americani să cumpere vehicule electrice.

Biden și-a propus ca jumătate din vânzările de vehicule noi din SUA să fie electrice până în 2030.

Administrația Trump a redus de atunci acest obiectiv, a eliminat creditele fiscale pentru vehiculele electrice și a propus slăbirea regulilor privind emisiile și consumul de combustibil.

„Dubla lovitură reprezentată de adoptarea lentă a vehiculelor electrice de către public și de poziția mai flexibilă a administrației Trump în ceea ce privește economia de combustibil și emisiile a încurajat toți producătorii de automobile să-și regândească direcția actuală”, a adăugat Fiorani.

Vehiculele electrice reprezintă în continuare viitorul, dar tranziția la vehicule electrice va dura întotdeauna mai mult decât au promis producătorii de automobile publicului.”

Compania Ford are o fabrică și în România, la Craiova, care a avut în 2024 o producție record și a lansat la începutul anului 2025 varianta complet electrică a celui mai bine vândut model de Ford din Europa.

