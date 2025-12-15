O nouă lovitură pentru un gigant auto european. Închide pentru prima dată în istoria sa o fabrică din Germania

15-12-2025 | 08:30
fabrica de masini
Volkswagen își va opri producția de vehicule la uzina sa din Dresda pentru prima dată în cei 88 de ani de istorie. Aceasta va fi prima închiderea a unei linii de producție din Germania.

Adrian Popovici

Decizia vine pe fondul presiunilor tot mai mari generate de vânzările slabe din China, cererea redusă de pe piața europeană și impactul taxelor vamale impuse de SUA asupra livrărilor către piața din SUA, notează Financial Times.

Volkswagen se confruntă de mai mult timp cu dificultăți în alocarea bugetului său de investiții, estimat la aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, în condițiile în care motoarele pe benzină ar urma să rămână mai mult timp pe piață decât se anticipa anterior. Bugetul multianual, actualizat anual, a fost redus semnificativ în ultimii ani: pentru perioada 2023–2027, suma echivalentă era de 180 de miliarde de euro.

Directorul financiar al grupului, Arno Antlitz, a sugerat în luna octombrie că fluxul net de numerar pentru 2025, estimat inițial la un nivel apropiat de zero, ar putea fi ușor pozitiv. Analiștii avertizează însă că presiunile financiare vor continua.

„Există cu siguranță presiune asupra fluxului de numerar în 2026”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein, care a subliniat că grupul caută soluții pentru a reduce cheltuielile și a crește profiturile operaționale.

Volkswagen se confruntă cu „provocări pe scară largă”, în contextul în care prelungirea duratei de viață a motoarelor cu combustie internă necesită investiții suplimentare, a mai spus Reitman. „Este nevoie de noi generații de tehnologii pe benzină”, a adăugat el.

La rândul său, Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, a afirmat că unele proiecte vor trebui eliminate din planurile de investiții ale companiei. „Pentru ca Volkswagen să își atingă țintele de investiții, alte idei și proiecte trebuie scoase din plan”, a spus acesta.

Volkswagen își reduce producția din Germania

Uzina din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începutul activității, în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale Volkswagen din Wolfsburg.

Închiderea liniei de producție reprezintă un pas, fie el modest, în direcția reducerii capacităților de producție ale Volkswagen în Germania. Măsura face parte dintr-un acord convenit anul trecut cu sindicatele, care prevede și eliminarea a 35.000 de locuri de muncă la marca Volkswagen în Germania.

Șeful mărcii, Thomas Schäfer, a declarat în această lună că decizia nu a fost luată „cu ușurință”, dar că, „din perspectivă economică, a fost esențială”.

Fabrica din Dresda fusese gândită inițial ca un loc de prezentare a capacităților inginerești ale Volkswagen și a fost destinată asamblării modelului de lux VW Phaeton. După retragerea acestuia din producție, în 2016, situl a devenit un simbol al strategiei de electrificare a grupului, cel mai recent model fabricat aici fiind electricul ID.3.

În viitor, amplasamentul va fi închiriat Universității Tehnice din Dresda, care va înființa un campus de cercetare axat pe dezvoltarea inteligenței artificiale, roboticii și tehnologiilor pentru cipuri.

Volkswagen și universitatea au anunțat că vor investi împreună 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect. Totodată, grupul auto a precizat că va continua să utilizeze instalațiile pentru livrarea mașinilor către clienți și ca atracție turistică.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Sursa: Financial Times

Dată publicare: 15-12-2025 08:30

