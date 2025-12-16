A început înscrierea în Programul Rabla. Cât primesc de la stat cei care vor să cumpere o mașină pe GPL

16-12-2025 | 10:06
Programul Rabla

Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior în Programul Rabla Auto 2025 primesc o nouă şansă de a accesa finanţarea, începând de marţi, odată cu lansarea unei sesiuni suplimentare, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu.

Mihai Niculescu

Potrivit informaţiilor publicate pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, noua etapă de înscriere în Programul Rabla se va desfăşura în perioada 16 decembrie 2025, ora 10:00 – 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat, care se ridică la aproximativ 36,8 milioane de lei, transmite Agerpres.

AFM precizează că cererea de finanţare rămâne activă şi este disponibilă în aplicaţia informatică dedicată programului, gestionată de instituţie. Bugetul pus la dispoziţie pentru această sesiune provine din dosarele respinse în etapele anterioare, dar şi din sumele rezervate pentru solicitanţii care nu au parcurs toţi paşii procedurali prevăzuţi în ghidul de finanţare.

Din totalul fondurilor disponibile, 22,264 milioane de lei sunt alocate pentru achiziţia de autovehicule noi cu motorizare termică, în timp ce 14,510 milioane de lei sunt destinate cumpărării de autovehicule electrice noi.

În acest context, AFM reaminteşte valorile ecotichetelor acordate în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice.

Tichetele pentru tipurile de motorizări

Astfel, suma de 18.500 de lei este acordată pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică, valoarea ecotichetului este de 15.000 de lei. Cei care optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid beneficiază de un ecotichet în valoare de 12.000 de lei, iar pentru achiziţia unui autovehicul nou cu motor termic (cu ardere internă, inclusiv GPL sau GNC) sau a unei motociclete, sprijinul financiar este de 10.000 de lei.

Reprezentanţii AFM explică şi paşii procedurali care trebuie urmaţi după înscriere. „La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanţare. De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei”, menţionează instituţia.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 16-12-2025 10:00

