Spălătoriile auto self-service, tot mai căutate de șoferi pentru costuri mici. Numărul afacerilor a explodat

05-01-2026 | 07:46
Spălătoriile self-service, adică cele unde șoferii își spală singuri mașina, sunt tot mai populare la noi.

Alexia Sburlan,  Iulia Cîțulete

Mulți preferă această alternativă, pentru că pot veni la orice oră să-și curețe rapid autoturismele, dar și pentru că economisesc bani.

Cei care vor să-și curețe mașina fără să depindă de vreun program sau să aștepte prea mult, sunt clienți fideli ai spălătoriilor „cu jeton”. Autoturismul lucește din nou, în 10-20 de minute. Iar pentru mulți, activitatea e relaxantă, mai ales seara, când e mai liber prin oraș.

Șofer: Mă relaxează, adică să stau să o fac eu. Aici vin mereu, de când am luat permisul. Îi dau mai multe, cu prespălare, spumă activă, ceară.

Dincolo de relaxare, oamenii scapă de cozile care se formează în timpul zilei, la spălătorii.

Șoferii economisesc timp și bani

Conducătorii auto economisesc nu numai timp, ci și bani. Șoferii care vor să aibă mașina curată, la costuri mai mici, apelează la spălatoriile self service. Pot veni într-un loc chiar și seara, să își facă masina luna cu mâna lor.

Statisticile confirmă preferințele șoferilor și le motivează alegerea. Cel mai mult, pentru ei, contează timpul de așteptare și prețul. Apoi, iau în calcul calitatea substanțelor de spălare, dar și distanța față de casă sau de locul de muncă.

Tendința se vede și în numărul mare de astfel de afaceri. 20% dintre spălătoriile auto sunt de tip self-service. Iar cele mai multe astfel de spații se găsesc în București, Ploiești, Timișoara, Iași, Craiova și Cluj-Napoca.

