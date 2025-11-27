Ministrul Finanțelor: „Guvernul este cu ochii pe încasări pentru a-și reduce deficitul din buget”

Stiri Economice
27-11-2025 | 19:23
TVA pentru mâncare și cazare, în restaurante și hoteluri, ar putea rămâne și anul viitor la nivelul de acum, de 11%.

autor
Laura Culiță

Este anunțul făcut de ministrul Finanțelor, după ce au venit rezultatele privind încasările la buget. Decizia finală va fi luată însă de coaliție. Finanțele sunt în dezechilibru, cu un deficit de aproape 110 miliarde de lei în primele zece luni ale anului. De aceea, guvernul va aloca banii rămași doar pentru plățile urgente.

Guvernul analizează menținerea cotei de TVA pentru domeniul ospitalității, spune ministrul finanțelor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Veniturile au crescut, avem această analiză, voi susţine şi înclin să rămână cota de 11% pentru HoReCa în 2026, dar acest lucru trebuie confirmat în coaliţie

Anunțul este făcut în contextul în care guvernul analizează efectele creșterii de TVA din august, când cota pentru serviciile de ospitalitate s-a majorat.

Corespondent PROTV: „HoReCa a rămas unul dintre puținele sectoare cu o cotă redusă de TVA de 11%, la aproape jumătate față de cea generală. Orice modificare a acestei taxe pe consum se vede direct în prețurile din restaurante și de la cazare, iar guvernul este cu ochii pe încasări pentru a-și reduce deficitul din buget. Datele pe primele 10 luni ale anului arată că finanțele noastre sunt în continuare în dezechilibru.

S-au adunat la buget venituri de 531 miliarde de lei, în creștere cu 12%, dar cheltuielile s-au dus în sus, la 640 de miliarde de lei. Asta înseamnă un gol în vistierie de 109 miliarde lei sau 5,7% din Produsul Intern Brut.

Ionuț Dumitru, economist: „De anul viitor o să trebuiască să ne uităm și la partea de colectare, sper că nu vom mai avea discuția ce taxe vor crește, pentru că economia nu mai are nevoie de așa ceva. Să apăsăm pe pedala îmbunătățirii colectării ANAF și eficiența cheltuielilor publice.

Până la finele anului, Guvernul estimează că deficitul va ajunge la 8,4%, adică la aproape 160 miliarde de lei.

În aceste condiții, pregătește o nouă rectificare bugetară în care banii vor fi alocați cu prioritate sănătății, pentru plata serviciilor medicale.

Sursa: Pro TV

Etichete: horeca, ministerul finantelor, deficit, alexandru nazare,

Dată publicare: 27-11-2025 19:22

