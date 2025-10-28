Premierul Ilie Bolojan: România vizează reducerea deficitului la 8,4% și pregătește pachetul fiscal pentru 2026

Stiri Politice
28-10-2025 | 13:12
×
Codul embed a fost copiat

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în cadrul declaraţiilor comune cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, că Guvernul şi-a propus anul acesta o ţintă de deficit de 8,4%. 

autor
Vlad Dobrea

El a mai spus că în decembrie trebuie să avem pregătită legea bugetului.

”Am avut azi o întrevedere cu Comisarul European pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, care vizitează Bucureşti. Am vorbit astăzi despre contextul efortului guvernului de stabilizare a situaţiei fiscal-bugetară a României. Doresc să-i mulţumesc domnului comisar, pentru deschiderea pe care a arătat-o în dialogul cu noi şi pentru susţinerea pe care ne-a acordat-o. De asemenea, se cuvine să-i mulţumesc şi domnului ministru Nazare, care a condus principalele noastre negocieri pe componentele fiscal-bugetare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că au discutat pe larg despre măsurile pe care le-au luat în ultimele luni şi despre planurile pentru perioada următoare.

”L-am asigurat pe Comisarul Dombrovskis că rămânem angajaţi în continuarea implementării măsurilor, care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil”, a precizat Bolojan.

Citește și
decorare Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
Patriarhul Bartolomeu I, decorat de președintele Nicușor Dan. „Sunteţi un ghid spiritual într-o lume marcată de suferinţă”

Premierul a menţionat că Guvernul şi-a propus anul acesta o ţintă de deficit de 8,4%.

”În următoarele două luni, dacă vom menţine controlul bugetar corect şi vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această ţintă, în aşa fel încât să ne recâştigăm credibilitatea atât în faţa pieţelor, dar şi în faţa Comisiei Europene”, a subliniat premierul.

El a mai afirmat că luna noiembrie şi decembrie vor fi nişte luni hotărâtoare pentru bugetul pe anul următor.

”Pe de o parte, în decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ţinta de deficit şi principalele elemente care ţin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită, ca odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare şi în cursul anului următor. Prin urmare, ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielor în continuare, pentru încasarea veniturilor şi pentru prioritizarea şi eşalonarea investiţiilor, în aşa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul naţional pe anul 2026”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul României a mai anunţat că în această lună sunt câteva evenimente importante ale Comisiei care ţin de România.

”Pe ordinea de zi a Consiliului ECOFIN din prima jumătate a lunii va fi o evaluare a modului în care am gestionat acest deficit excesiv şi ne bazăm ca în baza măsurilor care au fost luate, Comisia să ne susţină şi să recunoască acest lucru. De asemenea, va fi un alt subiect important şi anume PNRR-ul care, o dată aprobat şi în Consiliul ECOFIN, ne permite să depunem cererile de plată la final de an, în aşa fel încât să putem încasa granturile europene, pentru a asigura continuarea investiţiilor şi pentru a ne menţine echilibrele financiare”, a subliniat premierul.

Bolojan a mai spus că ţinta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%.

”Pentru asta, aşa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie şi în pregătirea bugetului vor fi determinante şi Guvernul îşi propune să adopte aceste măsuri în aşa fel încât să menţinem capacitatea ţării noastre de a avea acces pe pieţe, să menţinem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să îşi arate rezultatele şi să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, a menţionat premierul.

Ilie Bolojan a arătat că, legat de PNRR, a mulţumit comisarului Dombrovskis pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea acestuia.

Sursa: News.ro

Etichete: reducere, ilie bolojan, deficit bugetar, pachet fiscal,

Dată publicare: 28-10-2025 12:47

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Patriarhul Bartolomeu I, decorat de președintele Nicușor Dan. „Sunteţi un ghid spiritual într-o lume marcată de suferinţă”
Stiri Politice
Patriarhul Bartolomeu I, decorat de președintele Nicușor Dan. „Sunteţi un ghid spiritual într-o lume marcată de suferinţă”

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat luni pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă
Stiri Politice
Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă

Organizațiile PNL și PSD din Capitală și-au ales candidații pentru Primăria Generală – primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și cel al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță.

Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare
Stiri Politice
Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare

Guvernul a modificat Ordonanța 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție la doar trei săptămâni de la adoptare. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Stiri Economice
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro
Stiri Sociale
Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro

ANAF va premia cu 10% din salariu angajații care ating criteriile de performanță și îi va sancționa cu același procent pe cei care nu reușesc acest lucru. Măsura face parte din angajamentele PNRR, nerespectarea ducând la pierderea a 1 miliard de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28