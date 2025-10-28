Premierul Ilie Bolojan: România vizează reducerea deficitului la 8,4% și pregătește pachetul fiscal pentru 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în cadrul declaraţiilor comune cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, că Guvernul şi-a propus anul acesta o ţintă de deficit de 8,4%.

El a mai spus că în decembrie trebuie să avem pregătită legea bugetului.

”Am avut azi o întrevedere cu Comisarul European pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, care vizitează Bucureşti. Am vorbit astăzi despre contextul efortului guvernului de stabilizare a situaţiei fiscal-bugetară a României. Doresc să-i mulţumesc domnului comisar, pentru deschiderea pe care a arătat-o în dialogul cu noi şi pentru susţinerea pe care ne-a acordat-o. De asemenea, se cuvine să-i mulţumesc şi domnului ministru Nazare, care a condus principalele noastre negocieri pe componentele fiscal-bugetare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că au discutat pe larg despre măsurile pe care le-au luat în ultimele luni şi despre planurile pentru perioada următoare.

”L-am asigurat pe Comisarul Dombrovskis că rămânem angajaţi în continuarea implementării măsurilor, care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil”, a precizat Bolojan.

Premierul a menţionat că Guvernul şi-a propus anul acesta o ţintă de deficit de 8,4%.

”În următoarele două luni, dacă vom menţine controlul bugetar corect şi vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această ţintă, în aşa fel încât să ne recâştigăm credibilitatea atât în faţa pieţelor, dar şi în faţa Comisiei Europene”, a subliniat premierul.

El a mai afirmat că luna noiembrie şi decembrie vor fi nişte luni hotărâtoare pentru bugetul pe anul următor.

”Pe de o parte, în decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ţinta de deficit şi principalele elemente care ţin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită, ca odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare şi în cursul anului următor. Prin urmare, ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielor în continuare, pentru încasarea veniturilor şi pentru prioritizarea şi eşalonarea investiţiilor, în aşa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul naţional pe anul 2026”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul României a mai anunţat că în această lună sunt câteva evenimente importante ale Comisiei care ţin de România.

”Pe ordinea de zi a Consiliului ECOFIN din prima jumătate a lunii va fi o evaluare a modului în care am gestionat acest deficit excesiv şi ne bazăm ca în baza măsurilor care au fost luate, Comisia să ne susţină şi să recunoască acest lucru. De asemenea, va fi un alt subiect important şi anume PNRR-ul care, o dată aprobat şi în Consiliul ECOFIN, ne permite să depunem cererile de plată la final de an, în aşa fel încât să putem încasa granturile europene, pentru a asigura continuarea investiţiilor şi pentru a ne menţine echilibrele financiare”, a subliniat premierul.

Bolojan a mai spus că ţinta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%.

”Pentru asta, aşa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie şi în pregătirea bugetului vor fi determinante şi Guvernul îşi propune să adopte aceste măsuri în aşa fel încât să menţinem capacitatea ţării noastre de a avea acces pe pieţe, să menţinem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să îşi arate rezultatele şi să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, a menţionat premierul.

Ilie Bolojan a arătat că, legat de PNRR, a mulţumit comisarului Dombrovskis pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea acestuia.

